Председатели комитетов по иностранным делам стран-членов ЕС находятся с визитом в Грузии

13 мая председатели комитетов по иностранным делам парламентов Литвы, Чехии, Финляндии и Польши и председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии начали визит в Грузию, в ходе которого встретятся с представителями властей, оппозиции и гражданского общества. Визит проходит на фоне кризиса, связанного с повторным инициированием «Грузинской мечтой» законопроекта об «иностранных агентах».

На брифинге 10 мая председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что отклонил просьбу глав комитетов по иностранным делам парламентов ряда стран, в том числе стран Балтии, Германии, Польши и Чехии, о встрече с ним. во время своего визита в Грузию на следующей неделе. Причиной своего отказа Папуашвили назвал третье чтение законопроекта в Парламенте за тот же период. По его словам, главы комитетов все равно собираются приехать, хотя он и предупредил их, что радикальная оппозиция может расценить их визит как поощрение радикальных действий.

Встреча с оппозицией

Председатели комитетов по иностранным делам провели первую встречу с представителями оппозиционных партий. После встречи с журналистами пообщались представители оппозиционных партий и председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот.

Михаэль Рот заявил журналистам, что он и его коллеги из стран-членов ЕС приехали в Грузию, чтобы «сделать очень четкий сигнал: мы друзья Грузии, мы друзья грузинского народа. Мы считаем, что место Грузии в Европе, а это означает, что мы очень усердно работаем на пути Грузии в ЕС. Он призвал власти «Грузинской мечты» «приостановить закон об «иностранных агентах» и добавил: «не вижу шансов на светлое будущее для Грузии, если власть не отзовет этот закон».

Михаэль Рот выразил благодарность мирным демонстрантам и подчеркнул, что «в это трудное время Тбилиси является настоящей столицей Европы». Он выразил надежду, что в рамках визита пообщается с представителями власти и правящей партии.

На вопрос, считает ли он, что ЕС сможет начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году, если закон будет принят, он ответил: «нет, действительно нет. Не вижу никаких шансов на начало переговоров в условиях этого закона, послание ЕС очень и очень четкое».

Что касается представителей оппозиции, некоторые из них дали комментарии журналистам после встречи:

Анна Бучукури, партия «За Грузию»: «Был разговор о текущих процессах, и это очень хорошо. Прежде всего я подчеркнула, что, несмотря на действия властей, эти люди, партнеры Грузии и представители стран-партнеров, приезжают в Грузию в это трудное время. Мы имеем дело с системной и большой проблемой. Это понятно как внутри страны, так и для партнеров страны. Текущие трудности вышли за рамки только одного закона — закона об агентуре».

Хатиа Деканоидзе, «Еврооптимисты»: «Могу подтвердить, что переговоры с Грузией не начнутся, если этот законопроект станет законом. Также под большой угрозой окажется легитимность выборов, потому что практически ни одна международная организация не сможет быть зарегистрирована, потому что «Мечта» не позволит этого после принятия этого закона».

Тамар Кордзаия, независимый депутат: «Их приезд – это твердая поддержка грузинского общества и наших граждан. Они видят, что граждане Грузии борются за европейскую интеграцию, чему яростно противостоит «Грузинская мечта».

