ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი „უცხოელი აგენტების“ კანონპროექტის საწინააღმდეგო აქციაზე დააკავეს

ალექსი (ბუკა) პეტრიაშვილი, ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში 2012-2014 წლებში „ქართული ოცნების“ მთავრობაში პოლიციამ „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის საწინააღმდეგო აქციაზე დააკავა. ეს ინფორმაცია შსს-მ „პუბლიკას“ დაუდასტურა. იგი ადმინისტრაციული წესითაა დაკავებული წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლებით. ალექსი (ბუკა) პეტრიაშვილი ამჟამად საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევის ფონდის (რონდელის ფონდი) უფროსი მკვლევარია.

„უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ მიმდინარე აქცია საქართველოს პარლამენტის წინ გრძელდება. აქცია რესპუბლიკის მოედანზე 19:00 საათზე დაიწყო, მოგვიანებით აქციის მონაწილეებმა რუსთაველის გამზირიდან პარლამენტის შენობამდე მსვლელობა დაიწყეს. პოლიციამ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ წიწაკის სპრეი გამოიყენა. აქციის რამდენიმე მონაწილე კანონპროექტის მხარდასაჭერად 29 აპრილის აქციისთვის „ქართული ოცნების“ მიერ დადგმულ სცენაზე ასვლას ითხოვდა, რასაც გარკვეული შეხლა-შემოხლა მოჰყვა. გავრცელებული ინფორმაციით, დაკავებულია კიდევ რამდენიმე პირი, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით არ ადასტურებს.

