Бывшего госминистра арестовали на акции против законопроекта об «иноагентах»

Алексий (Бука) Петриашвили, бывший госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве «Грузинской мечты» в 2012-2014 годах, был задержан полицией во время акции протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента. В МВД подтвердили эту информацию изданию Публика. Он задержан в административном порядке по обвинению в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции. Алекси (Бука) Петриашвили в настоящее время является старшим научным сотрудником Фонда стратегии и международных исследований Грузии (Фонд Рондели).

У здания Парламента Грузии продолжается акция против законопроекта об «иностранных агентах». Митинг начался на площади Республики в 19:00, позже участники митинга прошли шествием по проспекту Руставели к зданию Парламента. Полиция несколько применила против протестующих перцовый спрей. Несколько участников акции просили позволить им подняться на сцену, установленную «Грузинской мечтой» для митинга своих сторонников на 29 апреля в поддержку законопроекта, что привело к некоторым стычкам. По имеющимся данным, задержаны еще несколько человек, информацию в МВД пока не подтвердили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)