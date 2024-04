ფოტოამბავი | ევროპული მარში რუსული კანონის წინააღმდეგ

28 აპრილს თბილისში ათიათასობით ადამიანმა „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გამართა. 19:00 საათიდან ისინი რესპუბლიკის მოედანზე შეიკრიბნენ და დაახლოებით ორი საათის შემდეგ რუსთაველის გამზირისკენ გაემართნენ, რომელიც საბოლოოდ ისევ გაიდაკეტა და რამდენიმე კილომეტრის მანძილზე ხალხით გაივსო.

ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური აქცია წინ უსწრებს მმართველი უმრავლესობის მიერ სადავო კანონის მეორე მოსმენით განხილვას მომდევნო კვირას. ხვალ ასევე დაგეგმილია „ქართული ოცნების“ მიერ ორგანიზებული კონტრაქცია.

აქციაზე ორგანიზატორთა განცხადება წაიკითხეს, რომელიც მოუწოდებს ხელისუფლებას ხვალ არ დანიშნოს პლენარული სხდომა კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვისთვის. მათ ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ თუ მთავრობა ხვალ მეორე მოსმენას მაინც დანიშნავს, მათ აქვთ გეგმა და სპეციალური ლოკაციები, რათა ხალხის მობილიზება მოახდინონ.

მოქალაქეები "უცხოელი აგენტების" შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ აქციას მართავენ, 28 აპრილი. ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge

