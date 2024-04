Фотоистория | Европейский марш против российского закона

28 апреля десятки тысяч человек провели акцию протеста против закона об «иностранных агентах» в Тбилиси. С 19:00 они собрались на площади Республики и примерно через два часа прошли шествием по проспекту Руставели, который снова был перекрыт и заполнен людьми на несколько километров.

Одна из крупнейших демонстраций за последние две недели прошла в преддверии второго чтения спорного закона правящим большинством в начале новой недели. На завтра также запланировано мероприятие, организованное «Грузинской мечтой».

На акции было зачитано заявление организаторов, которое призывает власти не назначать на завтра пленарное заседание по второму чтению законопроекта. Они подчеркнули, что если власть все же назначит завтра второе слушание, у них есть план и специальные места для мобилизации людей.

Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

