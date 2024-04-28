Байкеры присоединились к акции протеста против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

Фотоистория | Европейский марш против российского закона

Civil.ge Send an email 28/04/2024 - 23:55
5 2 minutes read

28 апреля десятки тысяч человек провели акцию протеста против закона об «иностранных агентах» в Тбилиси. С 19:00 они собрались на площади Республики и примерно через два часа прошли шествием по проспекту Руставели, который снова был перекрыт и заполнен людьми на несколько километров.

Одна из крупнейших демонстраций за последние две недели прошла в преддверии второго чтения спорного закона правящим большинством в начале новой недели. На завтра также запланировано мероприятие, организованное «Грузинской мечтой».

На акции было зачитано заявление организаторов, которое призывает власти не назначать на завтра пленарное заседание по второму чтению законопроекта. Они подчеркнули, что если власть все же назначит завтра второе слушание, у них есть план и специальные места для мобилизации людей.

Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Подразделения правоохранителей на акции протеста против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Подразделения правоохранителей на акции протеста против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 28/04/2024 - 23:55
5 2 minutes read

მსგავსი/Related

Власти отвергают обвинения «TI Грузия» в том, что правительство скрывает отчет GRECO по оценке антикоррупционной деятельности

26/04/2024 - 23:20

Бывшая журналистка телевидения Аджарии выиграла суд против телекомпании

26/04/2024 - 19:22

Оппозиция призывает публичных служащих не участвовать в акции, запланированной «Грузинской мечтой»

26/04/2024 - 18:50

Служба статистики: эмиграция из Грузии в 2023 году выросла на 95,6%.

26/04/2024 - 17:20
Back to top button