სპეცრაზმმა აქციის მონაწილეთა დასაშლელად წიწაკის სპრეი გამოიყენა

სპეცრაზმმა პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეთა დასაშლელად ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე წიწაკის სპრეი გამოიყენა. ადგილზე სასწრაფო დახმარების მანქანებია მობილიზებული, სადაც დაშავებულებს პირველად დახმარებას უწევენ.

დაპატიმრებების, აქციის დაშლისა და წიწაკის სპრეის გამოყენების პარალელურად, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც მოუწოდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფ აქციის წევრებს, დაემორჩილონ სამართალდამცველების მითითებებს, თავი შეიკავონ ძალადობრივი ქმედებებისგან და პოლიციელებზე თავდასხმებისგან. დაკავებულთა რაოდენობა ამ ეტაპისთვის უცნობია.

იმავდროულად, პარლამენტის შენობის მახლობლად წყლის ჭავლის მანქანებია მობილიზებული. პარლამენტისკენ მიმავალი ყველა ქუჩა პოლიციელებითაა სავსე. მიუხედავად ამისა, აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ დაშლას არ აპირებენ.

საპროტესტო აქციის მეორე დღეს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გამოეხმაურა. „რუსეთის კანონის წინააღმდეგ თბილისში მასობრივი საპროტესტო აქციების მეორე ღამეა. ხელისუფლების დაჟინება, რომ ეს კანონი მოსახლეობის ნების საწინააღმდეგოდ და პარტნიორების პროტესტის მიუხედავად მიიღოს, პირდაპირი პროვოკაციაა – დესტაბილიზაციის რუსული სტრატეგია“, – დაწერა პრეზიდენტმა ტვიტერზე.

Second night of massive protest in Tbilisi against the Russian Law. Insistance of the authorities to push through this law against the will of the population and despite partners protest is a direct provocation – a Russian strategy of destabilization.