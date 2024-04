ილია დარჩიაშვილი პარაგვაის სტუმრობს

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი პირველი ოფიციალური ვიზიტით პარაგვაის სტუმრობს. ეს მინისტრის პირველი ვიზიტია პარაგვაიში მას შემდეგ, რაც ორმა ქვეყანამ 2010 წელს დიპლომატიური ურთიერთობები დაამყარა. ვიზიტის ფარგლებში დარჩიაშვილი უკვე შეხვდა თავის კოლეგას რუბენ რამირეს ლესკანოს. ასევე დაგეგმილია შეხვედრა პრეზიდენტ სანტიაგო პენიასთან.

პარაგვაიში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი თავის კოლეგას რუბენ რამირეს ლესკანოს შეხვდა, სადაც მხარეები პარაგვაიში დარჩიაშვილის „ისტორიულ ვიზიტს“ მიესალმნენ. ილია დარჩიაშვილმა ხაზი გაუსვა ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებთან ურთიერთობების განვითარების მნიშვნელობას და პარაგვაისთან საერთო ღირებულებებსა და ფასეულობებზე დაფუძნებული მეგობრული კავშირების შემდგომი განვითარების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება.

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა როგორც საქართველოს, ისე პარაგვაის მზარდ ეკონომიკურ პოტენციალზე. პარაგვაის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოხატა დაინტერესება გააძლიეროს, საქართველოსთან, როგორც მნიშვნელოვანი გეოსტრატეგიულო მდებარეობის მქონე ქვეყანასთან, სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობა. ასევე მინისტრი ლესკანო დაინტერესდა ტურიზმის სფეროში საქართველოს „წარმატებული გამოცდილების“ გაზიარებით.

ილია დარჩიაშვილმა კოლეგას მიაწოდა ინფორმაცია რეგიონში არსებული ვითარების შესახებ. საუბარი შეეხო უსაფრთხოების კუთხით არსებულ გამოწვევებს, ასევე, „საქართველოს გაზრდილ რეგიონალურ მნიშვნელობას, რომელიც კიდევ უფრო გამყარდა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შემდეგ“.

„მინისტრებმა გაცვალეს მოსაზრებები როგორც დარგობრივი, ისე პოლიტიკური მიმართულებით თანამშრომლობის შესახებ. მიესალმნენ კავშირების გაღრმავებას კულტურისა და ხალხთაშორისი ურთიერთობის სფეროებში და აღნიშნეს ამ კუთხით საქმიანობის გააქტიურების მნიშვნელობა. შეხვედრაზე დადებითად შეფასდა ორ ქვეყანას შორის 2023 წელს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება, რაც პოზიტიურად აისახება ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდაზე. ილია დარჩიაშვილმა კოლეგა ვიზიტით საქართველოში მოიწვია. შეხვედრაზე ასევე დადებითად შეფასდა ორი ქვეყნის წარმატებული თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში“, – ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესრელიზში.

Delighted to meet with my Paraguayan counterpart @rramirezlezcano. Since the establishment of diplomatic relations between 🇬🇪 and 🇵🇾 in 2010, this is the first and historic visit of a Georgian FM to this beautiful country. I am sure it will very much contribute to the further… pic.twitter.com/VXMiiVSfgW