Глава МИД Грузии посещает Парагвай

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили находится с первым официальным визитом в Парагвае. Это первый визит министра в Парагвай с тех пор, как две страны установили дипломатические отношения в 2010 году. В рамках визита Дарчиашвили уже встретился со своим коллегой Рубеном Рамиресом Лескано. Запланирована также встреча с президентом Сантьяго Пенья.

Встреча с президентом Парагвая

Министр иностранных дел Илия Дарчиашвили встретился с президентом Парагвая Сантьяго Пенья. На встрече также присутствовал председатель Палаты депутатов Парагвая Рауль Луис Латорре Мартинес. Стороны подчеркнули общие ценности, лежащие в основе отношений Грузии и Парагвая, и выразили готовность активизировать работу по укреплению тесных связей между странами.

Стороны говорили об обстановке безопасности в европейском регионе, президента Республики Парагвай интересовала региональная роль Грузии, прогресс, достигнутый страной на пути европейской интеграции. Грузинская сторона проинформировала президента о ситуации в оккупированных регионах. Стороны обменялись мнениями по текущим направлениям сотрудничества в будущем.

Учитывая важную региональную и транзитную роль двух стран, готовность была выражена в направлении углубления отношений в сферах торговли и экономики, туризма, образования и связей между народами. Илья Дарчиашвили также подчеркнул важность укрепления парламентских связей между странами. Президент Парагвая принял приглашение министра иностранных дел Грузии посетит Грузию.

I am grateful to have had an opportunity to meet with the President of Paraguay @SantiPenap. We agreed that bilateral relations between our countries are solid, based on common values and principles, and focused on the prospects for fostering 🇬🇪🇵🇾 ties in the coming years. https://t.co/mIjXnZVKye — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) April 4, 2024

Встреча с министром иностранных дел Парагвая

В рамках официального визита в Парагвай министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили встретился со своим коллегой Рубеном Рамиресом Лескано, где стороны приветствовали «исторический визит» Дарчиашвили в Парагвай. Илья Дарчиашвили подчеркнул важность развития отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна и подчеркнул необходимость дальнейшего развития дружественных отношений с Парагваем, основанных на общих ценностях.

Особое внимание было уделено растущему экономическому потенциалу как Грузии, так и Парагвая. Министр иностранных дел Парагвая выразил заинтересованность в укреплении торгово-экономического сотрудничества с Грузией, как страной, имеющей важное геостратегическое положение. Министр Лескано также поинтересовался обменом «успешным опытом» Грузии в сфере туризма.

Илья Дарчиашвили проинформировал своего коллегу о текущей ситуации в регионе. Разговор коснулся вызовов в сфере безопасности, а также «возросшего регионального значения Грузии, которое еще больше усилилось после предоставления Грузии статуса кандидата» в члены ЕС.

«Министры обменялись мнениями о сотрудничестве как в отраслевом, так и в политическом направлении. Они приветствовали углубление связей в области культуры и отношений между народами, и отметили важность активизации деятельности в этом направлении. На встрече положительно было оценено введение безвизового режима между двумя странами в 2023 году, что позитивно повлияет на увеличение количества посетителей. Илья Дарчиашвили пригласил своего коллегу посетить Грузию. На встрече также было положительно оценено успешное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.

Delighted to meet with my Paraguayan counterpart @rramirezlezcano. Since the establishment of diplomatic relations between 🇬🇪 and 🇵🇾 in 2010, this is the first and historic visit of a Georgian FM to this beautiful country. I am sure it will very much contribute to the further… pic.twitter.com/VXMiiVSfgW — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) April 3, 2024

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