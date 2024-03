ილია დარჩიაშვილი არგენტინას სტუმრობს

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი, რომელიც 28 მარტიდან არგენტინას სტუმრობს, უკვე შეხვდა არგენტინის ვიცე-პრეზიდენტს, რომელიც ასევე არგენტინის სენატის პრეზიდენტია, ვიქტორია ვილარუელს, და საგარეო საქმეთა მინისტრს, დიანა მონდინოს.

შეხვედრა არგენტინის ვიცე-პრეზიდენტთან, სენატის პრეზიდენტთან

არგენტინის ვიცე-პრეზიდენტთან, რომელიც ასევე სენატის პრეზიდენტია, ვიქტორია ვილარუელთან შეხვედრაზე, მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის „მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობები“ განიხილეს, რომლებსაც საფუძველი ჯერ კიდევ საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდიდან ჩაეყარა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ წარმატებით გაგრძელდა.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესრელიზის თანახმად, არგენტინის ვიცე-პრეზიდენტი მიესალმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს არგენტინასა და ზოგადად სამხრეთ ამერიკის რეგიონში. მხარეებმა პოზიტიური შეფასება მისცეს საქართველო-არგენტინის საპარლამენტო თანამშრომლობას და გამოთქვეს მზადყოფნა აქტიურად იმუშაონ საპარლამენტო დონეზე კავშირების კიდევ უფრო გასაღრმავებლად.

შეხვედრაზე მხარეებმა ევროპის კონტინენტზე არსებული ვითარება, საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მისწრაფებები და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესები მიმოიხილეს. „ყურადღება გამახვილდა საქართველოს გაზრდილ რეგიონულ როლზე კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შემდგომ, რაც კიდევ უფრო აუცილებელს ხდის აქტიურ კომუნიკაციას მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნებთან საქართველოს საერთაშორისო პოზიციების განმტკიცებისა და ქვეყნის შესაძლებლობათა პოზიციონირების თვალსაზრისით“, – ნათქვამია საგარეო უწყების პრესრელიზში.

მხარეებმა ასევე განიხილეს რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო, ხაზი გაუსვეს არგენტინის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას, და ქვეყნებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის მზარდი პოტენციალი შეაფასეს.

შეხვედრა არგენტინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან

თავის არგენტინელ კოლეგასთან შეხვედრაზე, ილია დარჩიაშვილმა ხაზი გაუსვა არგენტინასთან, როგორც მნიშვნელოვან რეგიონულ და გლობალურ მოთამაშესთან ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისა და მაღალი დონის კონტაქტების ინტენსიფიკაციის აუცილებლობას. მინისტრებმა ვრცლად ისაუბრეს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოპოვების შემდგომ საქართველოს გაზრდილ რეგიონულ და საერთაშორისო როლზე, რასაც ასევე განაპირობებს საქართველოსა და ევროპის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონის განსაკუთრებული მნიშვნელობა სატრანზიტო და ენერგეტიკული მარშრუტების განვითარების თვალსაზრისით.

მხარეებმა ასევე ისაუბრეს სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების განვითარების შესაძლებლობაზე. „ამ კუთხით, ყურადღება დაეთმო საქართველოს ხელსაყრელ სავაჭრო და საინვესტიციო პოტენციალს, მათ შორის, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს ევროკავშირთან, ჩინეთთან, რეგიონის სხვა ქვეყნებთან, აგრეთვე, საქართველოს გაზრდილ როლს შავი ზღვის ეკონომიკურ და უსაფრთხოების სივრცეში“, – ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესრელიზში.

ილია დარჩიაშვილმა მადლობა გადაუხადა არგენტინელ კოლეგას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის, რაც „მნიშვნელოვანი გზავნილია ფართო რეგიონისთვის“. შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდა არგენტინის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის უფროსი ნიკოლას პოსე.

შეხვედრის ფარგლებში, არგენტინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა „ისტორიული ნიმუშების გამოფენა“, რომელზეც წარმოდგენილი იყო 1919 წლის 15 სექტემბერს არგენტინის იმჟამინდელი პრეზიდენტის, იპოლიტო ირიგოენის მიერ ხელმოწერილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარების აქტი, ასევე ქვეყნებს შორის 1918-1921 წლებში წარმოებული ოფიციალური მიმოწერის ისტორია. შეხვედრის ფარგლებში, ასევე, ხელი მოეწერა ორ ქვეყანას შორის შეთანხმებას დიპლომატიურ სამსახურში მყოფი პირების ოჯახის წევრთა ადგილსამყოფელ ქვეყანაში დასაქმების შესაძლებლობის შესახებ.

