თბილისი და საერთაშორისო პარტნიორები საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის არჩევნების ჩატარებას გმობენ

საქართველომ და კიდევ რამდენიმე ქვეყანამ, მათ შორის ლატვიამ, ავსტრიამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, შვედეთმა, რუმინეთმა, ლიეტუვამ და გერმანიამ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში რუსეთის საპრეზიდენტო „არჩევნების“ უკანონოდ ჩატარება დაგმეს.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ „აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ ნაბიჯს, რომელიც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებსა და ნორმებს, და სრულად უგულებელყოფს გაეროს წესდებასა და ჰელსინკის დასკვნით აქტს“.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, „სათანადო შეფასება მისცეს და რეაგირება მოახდინოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის მორიგ უკანონო ქმედებებზე, რომლებიც მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისაკენ“.

„ევროკავშირი უკანონოდ მიიჩნევს რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო უბნების გახსნას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ რეგიონებში საქართველოს ხელისუფლების თანხმობის გარეშე. ევროკავშირი საქართველოს სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის ერთგული რჩება“, – დაწერა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობამ 18 მარტს ტვიტერზე.

The EU considers the Russian presidential election polling stations opened in occupied breakaway regions of Abkhazia & South Ossetia without consent of the Georgian Government illegal. The EU remains fully committed to Georgia’s sovereignty, independence & territorial integrity. https://t.co/NkiO7yIIJ7 — EU Delegation Georgia 🇪🇺 (@EUinGeorgia) March 18, 2024

14 მარტს, ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ის არ აღიარებს „რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების უკანონოდ ჩატარებას“ და მის შედეგებს დნესტრისპირეთში, ასევე აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში.

Latvia will not recognise the illegal holding of the Russian presidential “election” and their results in Moldova’s region of Transnistria and Georgia’s regions of Abkhazia and South Ossetia.



➡️ https://t.co/pSKIGvtzi0 pic.twitter.com/aIcDtAv4tj — Latvian MFA 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Latvian_MFA) March 14, 2024

ლატვიამ საკუთარი პოზიცია 17 მარტს გაიმეორა და უკრაინის ანექსირებულ ტერიტორიებსა და საქართველოს რეგიონებში უკანონო არჩევნები და მისი შედეგები კიდევ ერთხელ დაგმო.

The so-called “election” in Russia was neither free nor fair. It lacks any democratic legitimacy. We do not recognise its results in the occupied territories of Ukraine and Georgia, and in the Transnistrian region of Moldova.



➡️ https://t.co/zVIbKGVF5w pic.twitter.com/gS55TZRbw4 — Latvian MFA 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Latvian_MFA) March 17, 2024

15 მარტს, ავსტრიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ტვიტერზე დაწერა, „მტკიცედ ვგმობთ ყალბ არჩევნებს ოკუპირებულ დონეცკში, ლუგანსკში, ხერსონში, ზაპორიჟიეში, ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ქალაქ სევასტოპოლში, ასევე დნესტრისპირეთში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ეს „არჩევნები“ უკანონოა, მათი შედეგები ლეგიტიმაციას მოკლებულია!“

Presidential elections in #Russia have started amidst repression, intimidation and persecution.



❌ No independent @OSCE observers!

❌ No living up to international commitments!



Russian people deserve a real choice and the security and freedom to exercise it. — MFA Austria (@MFA_Austria) March 15, 2024

„ჩვენ ვგმობთ რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის უბნების გახსნას რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და მოლდოვის დნესტრისპირეთის ტერიტორიაზე. კრემლი კვლავ არღვევს ამ ქვეყნების სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას“, – დაწერა 16 მარტს ტვიტერზე აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ჯიმ ო’ბრაიენმა.

We condemn Russia’s presidential polling stations in the Russia-occupied Georgian territories of Abkhazia and South Ossetia and in the Moldovan territory of Transnistria. The Kremlin again tramples on these nations’ sovereignty and territorial integrity. — Assistant Secretary Jim O'Brien (@StateEUR) March 16, 2024

„შვედეთი მკაცრად გმობს უკანონო „არჩევნებს“ უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისევე როგორც მოლდოვისა და საქართველოს რეგიონებში საარჩევნო უბნების გახსნას ხელისუფლების თანხმობის გარეშე. რუსეთი კვლავ მოქმედებს საერთაშორისო სამართლის უხეშად დარღვევით“, – დაწერა შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ტვიტერზე 16 მარტს.

🇸🇪 strongly condemns the illegal “elections” in areas of Ukraine temporarily occupied by Russia as well as the organization of polling stations in regions of Moldova and Georgia without the consent of authorities. Russia yet again acts in blatant violation of international law. — Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) March 16, 2024

რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ასევე „მკაცრად“ დაგმო „რუსეთის არჩევნებისთვის საარჩევნო უბნების გახსნა მოლდოვის რესპუბლიკის დნესტრისპირეთის რეგიონში და საქართველოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში, შესაბამისად, მოლდოვისა და საქართველოს ხელისუფლების თანხმობის გარეშე“. „ეს არის უკანონო და არღვევს საერთაშორისო სამართალს“, – განაცხადა რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ.

🧵1/2 #Romania strongly condemns the opening of voting stations for RU elections in the Transnistrian region of the R. of #Moldova, and in #Georgia s regions of Abkhazia & S Ossetia, without the consent of authorities of 🇲🇩 and 🇬🇪 respectively. These are illegal&violate intl law. — Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) March 16, 2024

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 16 მარტს საგარეო საქმეთა მინისტრის გაბრიელიუს ლანდსბერგისის სიტყვებზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ „რუსეთი ყალბ „არჩევნებს“ ატარებს უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასევე საქართველოს ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებში, მოლდოვის დნესტრისპირეთის რეგიონში, საქართველოსა და მოლდოვის ხელისუფლებების ნების საწინააღმდეგოდ. ეს არის კიდევ ერთი თავდასხმა მისი მეზობლების სუვერენიტეტსა და გაეროს წესდებაზე“.

FM @GLandsbergis: Russia organizes sham “elections” in occupied territories of Ukraine, also in Georgian regions of Tskhinvali and Abkhazia, Moldova‘s region of Transnistria,against the will of🇬🇪,🇲🇩governments. Another assault on the sovereignty of its neighbors & the UN Charter. — Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) March 16, 2024

გერმანიის ელჩმა საქართველოში პიტერ ფიშერმა 17 მარტს ტვიტერზე გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ „არჩევნები“ უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არის ბათილი და საერთაშორისო სამართლის კიდევ ერთი დარღვევა. „იგივე ეხება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს, ასევე დნესტრისპირეთს. არა სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას“, – წერს ელჩი.

„პოლონეთი მკაცრად გმობს ამგვარი კონფიგურაციით საქართველოსა და მოლდოვის ხელისუფლებების თანხმობის გარეშე ასეთი არჩევნების ჩატარებას. უფრო მეტიც, იქ „არჩევნები“ ზეწოლის წესით და სამართლისა და დემოკრატიის საბაზისო სტანდარტების დარღვევით ჩატარდა“, – დაწერა პოლონეთის საელჩომ თბილისში „ფეისბუქზე” 18 მარტს.

„ესტონეთი მკაცრად გმობს პუტინის ე.წ. „არჩევნების“ ჩატარებას რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე აფხაზეთში, ცხინვალსა და მოლდოვის დნესტრისპირეთის რეგიონში. კიდევ ერთი თავდასხმა მისი მეზობლების სუვერენიტეტსა და საერთაშორისო სამართალზე“, – წერს ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ტვიტერზე.

„ესტონეთი გმობს რუსეთის ყალბ არჩევნებს საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს არ შეესაბამება რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ექვსპუნქტიანი გეგმით აღებულ ვალდებულებებს“, – დასძინა ესტონეთის ელჩმა საქართველოსა და სომხეთში, რიინა კალიურანდმა.

🇪🇪 condemns Russia's sham elections on 🇬🇪 territory. It is not in compliance with the commitments taken by RU under the 6-point-plan of 12 August 2008. https://t.co/rPQO89Z03L — Riina Kaljurand (@RiinaKaljurand) March 18, 2024

„რუსეთის საარჩევნო უბნები საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში საერთაშორისო სამართლის დარღვევაა. ნორვეგია სრულად უჭერს მხარს – და რუსეთმა პატივი უნდა სცეს – საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას“, – დაწერა 18 მარტს ტვიტერზე ნორვეგიის ელჩმა საქართველოსა და სომხეთში, ბერგლიოტ ჰოვლანდმა.

Russia’s polling stations in the occupied regions of Georgia are in violation of international law. Norway fully supports – and Russia must respect – Georgia’s sovereignty and territorial integrity. — Bergljot Hovland (@NorwayAmbGeoArm) March 18, 2024

