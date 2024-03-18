Тбилиси и международные партнеры осуждают проведение российских выборов в оккупированных регионах Грузии
Грузия и ряд других стран, включая Латвию, Австрию, США, Швецию, Румынию, Литву и Германию, осудили незаконное проведение российских президентских «выборов» в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе.
Министерство иностранных дел Грузии заявило, что «указанные действия являются шагом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии, который грубо нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права, а также полностью игнорирует Устав ООН и Заключительный акт Хельсинкского соглашения».
МИД Грузии призывает международное сообщество «должным образом оценить и отреагировать на дальнейшие незаконные действия России в оккупированных регионах, которые направлены на нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии».
«ЕС считает незаконным открытие избирательных участков для выборов президента России в оккупированных регионах Абхазии и Южной Осетии без согласия властей Грузии. ЕС по-прежнему привержен суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии», – написало 18 марта в Twitter Представительство Евросоюза в Грузии.
14 марта МИД Латвии заявил, что не признает «незаконное проведение выборов президента в России» и их результаты в Приднестровье, а также в Абхазии и Цхинвальском регионе.
Латвия повторила свою позицию 17 марта и еще раз осудила незаконные выборы и их результаты на аннексированных территориях Украины и регионах Грузии.
15 марта Министерство иностранных дел Австрии написало в Твиттере: «Мы решительно осуждаем фейковые выборы в оккупированных Донецке, Луганске, Херсоне, Запорожье, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Эти «выборы» незаконны, их результаты нелегитимны!».
«Мы осуждаем открытие избирательных участков для выборов президента России на оккупированных Россией территориях Абхазии и Южной Осетии и на территории Приднестровья Молдовы. Кремль продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность этих стран», – написал 16 марта в Twitter помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен.
«Швеция решительно осуждает незаконные «выборы» на временно оккупированных территориях Украины, а также открытие избирательных участков в регионах Молдовы и Грузии без согласия властей. Россия продолжает действовать, грубо нарушая международное право», – написало 16 марта в Twitter МИД Швеции.
Министерство иностранных дел Румынии также «строго» осудило «открытие избирательных участков для российских выборов в Приднестровском регионе Республики Молдова и в Абхазском и Южно-Осетинском регионах Грузии соответственно без согласия властей Молдовы и Грузии». «Это незаконно и нарушает международное право», — заявили в Министерстве иностранных дел Румынии.
16 марта в МИД Литвы заявили со ссылкой на слова министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, что «Россия проводит фейковые «выборы» на оккупированных территориях Украины, а также в Цхинвальском и Абхазском регионах Грузии, Приднестровском регионе Молдовы, вопреки воле властей Грузии и Молдовы. Это очередная атака на суверенитет соседей и Устав ООН».
17 марта посол Германии в Грузии Петер Фишер опубликовал в Твиттере заявление Министерства иностранных дел Германии, в котором говорится, что «выборы» на оккупированных территориях Украины недействительны и являются очередным нарушением международного права. «То же самое касается Абхазии и Южной Осетии, а также Приднестровья. Нет нарушению суверенитета и территориальной целостности», – написал посол.
«Польша решительно осуждает проведение таких выборов без согласия властей Грузии и Молдовы в такой конфигурации. Более того, «выборы» там прошли под давлением и с нарушением базисных стандартов закона и демократии», – написало 18 марта в Facebook Посольство Польши в Тбилиси.
«Эстония осуждает фейковые российские выборы на территории Грузии. Это не соответствует обязательствам, взятым на себя Россией по плану из шести пунктов от 12 августа 2008 года», – добавила посол Эстонии в Грузии и Армении Рийна Кальюранд.
«Российские избирательные участки в оккупированных регионах Грузии являются нарушением международного права. Норвегия полностью поддерживает — а Россия должна уважать — суверенитет и территориальную целостность Грузии», — написал 18 марта в Twitter посол Норвегии в Грузии и Армении Берглиот Ховланд.
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