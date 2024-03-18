Тбилиси и международные партнеры осуждают проведение российских выборов в оккупированных регионах Грузии

Грузия и ряд других стран, включая Латвию, Австрию, США, Швецию, Румынию, Литву и Германию, осудили незаконное проведение российских президентских «выборов» в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе.

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что «указанные действия являются шагом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии, который грубо нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права, а также полностью игнорирует Устав ООН и Заключительный акт Хельсинкского соглашения».

МИД Грузии призывает международное сообщество «должным образом оценить и отреагировать на дальнейшие незаконные действия России в оккупированных регионах, которые направлены на нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии».

«ЕС считает незаконным открытие избирательных участков для выборов президента России в оккупированных регионах Абхазии и Южной Осетии без согласия властей Грузии. ЕС по-прежнему привержен суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии», – написало 18 марта в Twitter Представительство Евросоюза в Грузии.

The EU considers the Russian presidential election polling stations opened in occupied breakaway regions of Abkhazia & South Ossetia without consent of the Georgian Government illegal. The EU remains fully committed to Georgia’s sovereignty, independence & territorial integrity. https://t.co/NkiO7yIIJ7 — EU Delegation Georgia 🇪🇺 (@EUinGeorgia) March 18, 2024

14 марта МИД Латвии заявил, что не признает «незаконное проведение выборов президента в России» и их результаты в Приднестровье, а также в Абхазии и Цхинвальском регионе.

Latvia will not recognise the illegal holding of the Russian presidential “election” and their results in Moldova’s region of Transnistria and Georgia’s regions of Abkhazia and South Ossetia.



➡️ https://t.co/pSKIGvtzi0 pic.twitter.com/aIcDtAv4tj — Latvian MFA 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Latvian_MFA) March 14, 2024

Латвия повторила свою позицию 17 марта и еще раз осудила незаконные выборы и их результаты на аннексированных территориях Украины и регионах Грузии.

The so-called “election” in Russia was neither free nor fair. It lacks any democratic legitimacy. We do not recognise its results in the occupied territories of Ukraine and Georgia, and in the Transnistrian region of Moldova.



➡️ https://t.co/zVIbKGVF5w pic.twitter.com/gS55TZRbw4 — Latvian MFA 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Latvian_MFA) March 17, 2024

15 марта Министерство иностранных дел Австрии написало в Твиттере: «Мы решительно осуждаем фейковые выборы в оккупированных Донецке, Луганске, Херсоне, Запорожье, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Эти «выборы» незаконны, их результаты нелегитимны!».

Presidential elections in #Russia have started amidst repression, intimidation and persecution.



❌ No independent @OSCE observers!

❌ No living up to international commitments!



Russian people deserve a real choice and the security and freedom to exercise it. — MFA Austria (@MFA_Austria) March 15, 2024

«Мы осуждаем открытие избирательных участков для выборов президента России на оккупированных Россией территориях Абхазии и Южной Осетии и на территории Приднестровья Молдовы. Кремль продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность этих стран», – написал 16 марта в Twitter помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен.

We condemn Russia’s presidential polling stations in the Russia-occupied Georgian territories of Abkhazia and South Ossetia and in the Moldovan territory of Transnistria. The Kremlin again tramples on these nations’ sovereignty and territorial integrity. — Assistant Secretary Jim O'Brien (@StateEUR) March 16, 2024

«Швеция решительно осуждает незаконные «выборы» на временно оккупированных территориях Украины, а также открытие избирательных участков в регионах Молдовы и Грузии без согласия властей. Россия продолжает действовать, грубо нарушая международное право», – написало 16 марта в Twitter МИД Швеции.

🇸🇪 strongly condemns the illegal “elections” in areas of Ukraine temporarily occupied by Russia as well as the organization of polling stations in regions of Moldova and Georgia without the consent of authorities. Russia yet again acts in blatant violation of international law. — Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) March 16, 2024

Министерство иностранных дел Румынии также «строго» осудило «открытие избирательных участков для российских выборов в Приднестровском регионе Республики Молдова и в Абхазском и Южно-Осетинском регионах Грузии соответственно без согласия властей Молдовы и Грузии». «Это незаконно и нарушает международное право», — заявили в Министерстве иностранных дел Румынии.

🧵1/2 #Romania strongly condemns the opening of voting stations for RU elections in the Transnistrian region of the R. of #Moldova, and in #Georgia s regions of Abkhazia & S Ossetia, without the consent of authorities of 🇲🇩 and 🇬🇪 respectively. These are illegal&violate intl law. — Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) March 16, 2024

16 марта в МИД Литвы заявили со ссылкой на слова министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, что «Россия проводит фейковые «выборы» на оккупированных территориях Украины, а также в Цхинвальском и Абхазском регионах Грузии, Приднестровском регионе Молдовы, вопреки воле властей Грузии и Молдовы. Это очередная атака на суверенитет соседей и Устав ООН».

FM @GLandsbergis: Russia organizes sham “elections” in occupied territories of Ukraine, also in Georgian regions of Tskhinvali and Abkhazia, Moldova‘s region of Transnistria,against the will of🇬🇪,🇲🇩governments. Another assault on the sovereignty of its neighbors & the UN Charter. — Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) March 16, 2024

17 марта посол Германии в Грузии Петер Фишер опубликовал в Твиттере заявление Министерства иностранных дел Германии, в котором говорится, что «выборы» на оккупированных территориях Украины недействительны и являются очередным нарушением международного права. «То же самое касается Абхазии и Южной Осетии, а также Приднестровья. Нет нарушению суверенитета и территориальной целостности», – написал посол.

«Польша решительно осуждает проведение таких выборов без согласия властей Грузии и Молдовы в такой конфигурации. Более того, «выборы» там прошли под давлением и с нарушением базисных стандартов закона и демократии», – написало 18 марта в Facebook Посольство Польши в Тбилиси.

«Эстония осуждает фейковые российские выборы на территории Грузии. Это не соответствует обязательствам, взятым на себя Россией по плану из шести пунктов от 12 августа 2008 года», – добавила посол Эстонии в Грузии и Армении Рийна Кальюранд.

🇪🇪 condemns Russia's sham elections on 🇬🇪 territory. It is not in compliance with the commitments taken by RU under the 6-point-plan of 12 August 2008. https://t.co/rPQO89Z03L — Riina Kaljurand (@RiinaKaljurand) March 18, 2024

«Российские избирательные участки в оккупированных регионах Грузии являются нарушением международного права. Норвегия полностью поддерживает — а Россия должна уважать — суверенитет и территориальную целостность Грузии», — написал 18 марта в Twitter посол Норвегии в Грузии и Армении Берглиот Ховланд.

Russia’s polling stations in the occupied regions of Georgia are in violation of international law. Norway fully supports – and Russia must respect – Georgia’s sovereignty and territorial integrity. — Bergljot Hovland (@NorwayAmbGeoArm) March 18, 2024

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