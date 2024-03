აზერბაიჯანის უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი საქართველოს სტუმრობს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე 12 მარტს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის უსაფრთხოების საბჭოს მდივანს, რამილ უსუბოვს შეხვდა. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში უსუბოვი ასევე შეხვდა თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებს. თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა, რომ წელს საქართველო აზერბაიჯანი-თურქეთი-საქართველოს სამმხრივ თავდაცვის მინისტერიალს უმასპინძლებს.

„ჩვენს ქვეყნებს შორის ხანგრძლივი ურთიერთობა მყარ სტრატეგიულ პარტნიორობაში გადაიზარდა. ჩვენს ქვეყნებს შორის მნიშვნელოვანი ორმხრივი და რეგიონული საკითხების განხილვის საშუალება გვქონდა“, – დაწერა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ „ტვიტერზე“ შეხვედრის შემდეგ და დასძინა, რომ საქართველო რეგიონში მშვიდობის ხელშეწყობის, სტაბილურობისა და თანამშრომლობის განმტკიცების ერთგული რჩება.

