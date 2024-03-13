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Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым. Источник: Ираклий Кобахидзе/X
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Секретарь Совета безопасности Азербайджана находится с визитом в Грузии

Civil.ge Send an email 13/03/2024 - 14:21
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12 марта премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с секретарем Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым. В рамках официального визита в Грузию Усубов также встретился с министрами обороны и внутренних дел Грузии. Министр обороны Ираклий Чиковани заявил, что в этом году в Грузии состоится трехсторонний министериал обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

«Долгосрочные отношения между нашими странами превратились в прочное стратегическое партнерство. У нас была возможность обсудить важные для наших стран двусторонние и региональные вопросы», – написал премьер-министр Кобахидзе в Twitter после встречи, добавив, что Грузия по-прежнему привержена делу содействия миру, стабильности и укреплению сотрудничества в регионе.

По информации Министерства обороны Грузии, на встрече Чиковани и Усубова 12 марта стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны и важность двустороннего стратегического сотрудничества.

Как сообщает министерство, министр обороны подтвердил готовность Грузии внести свой вклад в процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе. На встрече было акцентировано внимание на важности формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия.

В рамках визита секретарь Совета безопасности Азербайджана встретился с министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури. По информации МВД Грузии, стороны обсудили важность углубления сотрудничества в сфере безопасности между соответствующими структурами двух стран. Разговор также коснулся текущих событий в регионе и актуальных вопросов в сфере безопасности.

Вахтанг Гомелаури поблагодарил азербайджанского гостя за «плодотворное сотрудничество» и выразил надежду, что «партнерские отношения будут активно продолжаться и углубляться в различных направлениях в будущем».

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Civil.ge Send an email 13/03/2024 - 14:21
8 1 minute read

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