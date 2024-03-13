Секретарь Совета безопасности Азербайджана находится с визитом в Грузии

12 марта премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с секретарем Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым. В рамках официального визита в Грузию Усубов также встретился с министрами обороны и внутренних дел Грузии. Министр обороны Ираклий Чиковани заявил, что в этом году в Грузии состоится трехсторонний министериал обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

«Долгосрочные отношения между нашими странами превратились в прочное стратегическое партнерство. У нас была возможность обсудить важные для наших стран двусторонние и региональные вопросы», – написал премьер-министр Кобахидзе в Twitter после встречи, добавив, что Грузия по-прежнему привержена делу содействия миру, стабильности и укреплению сотрудничества в регионе.

Productive meeting with Secretary of the Security Council of 🇦🇿, Ramil Usubov. The longstanding relationship between our countries has evolved into a robust strategic partnership. Had an opportunity to discuss crucial bilateral and regional matters between our nations. 🇬🇪 remains… pic.twitter.com/Gn4l92Jtgh — Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) March 12, 2024

По информации Министерства обороны Грузии, на встрече Чиковани и Усубова 12 марта стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны и важность двустороннего стратегического сотрудничества.

Как сообщает министерство, министр обороны подтвердил готовность Грузии внести свой вклад в процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе. На встрече было акцентировано внимание на важности формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия.

В рамках визита секретарь Совета безопасности Азербайджана встретился с министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури. По информации МВД Грузии, стороны обсудили важность углубления сотрудничества в сфере безопасности между соответствующими структурами двух стран. Разговор также коснулся текущих событий в регионе и актуальных вопросов в сфере безопасности.

Вахтанг Гомелаури поблагодарил азербайджанского гостя за «плодотворное сотрудничество» и выразил надежду, что «партнерские отношения будут активно продолжаться и углубляться в различных направлениях в будущем».

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