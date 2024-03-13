Секретарь Совета безопасности Азербайджана находится с визитом в Грузии
12 марта премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с секретарем Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым. В рамках официального визита в Грузию Усубов также встретился с министрами обороны и внутренних дел Грузии. Министр обороны Ираклий Чиковани заявил, что в этом году в Грузии состоится трехсторонний министериал обороны Азербайджана, Турции и Грузии.
«Долгосрочные отношения между нашими странами превратились в прочное стратегическое партнерство. У нас была возможность обсудить важные для наших стран двусторонние и региональные вопросы», – написал премьер-министр Кобахидзе в Twitter после встречи, добавив, что Грузия по-прежнему привержена делу содействия миру, стабильности и укреплению сотрудничества в регионе.
По информации Министерства обороны Грузии, на встрече Чиковани и Усубова 12 марта стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны и важность двустороннего стратегического сотрудничества.
Как сообщает министерство, министр обороны подтвердил готовность Грузии внести свой вклад в процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе. На встрече было акцентировано внимание на важности формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия.
В рамках визита секретарь Совета безопасности Азербайджана встретился с министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури. По информации МВД Грузии, стороны обсудили важность углубления сотрудничества в сфере безопасности между соответствующими структурами двух стран. Разговор также коснулся текущих событий в регионе и актуальных вопросов в сфере безопасности.
Вахтанг Гомелаури поблагодарил азербайджанского гостя за «плодотворное сотрудничество» и выразил надежду, что «партнерские отношения будут активно продолжаться и углубляться в различных направлениях в будущем».
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