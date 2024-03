კარასინი საქართველოსთან ორმხრივ დიალოგს მიესალმება და გაგრძელების მზადყოფნას გამოთქვამს

რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელმა გრიგორი კარასინმა რუსულ სახელისუფლებო საინფორმაციო სააგენტოს TASS-ს განუცხადა, რომ თქმით, ის დარწმუნებულია, რომ რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან, ზურაბ აბაშიძესთან არაფორმალურ დიალოგში ბოლო 11 წლის განმავლობაში მიღწეული „პოზიტიური შედეგები“ კვლავ მოთხოვნადი იქნება ამ პოსტზე გიორგი ქაჯაიას დანიშვნის შემდეგ. მან ასევე განაცხადა, რომ „რუსეთი დაინტერესებულია ქართველ პარტნიორებთან პრაგმატული დიალოგით და სრულფასოვანი ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის აღდგენით“.

11 მარტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ახალ სპეციალურ წარმომადგენლად რუსეთში შვეიცარიის საელჩოში საქართველოს ინტერესთა სექციის ყოფილი უფროსი გიორგი ქაჯაია დანიშნა. რაც შეეხება ზურაბ აბაშიძეს, რომელიც ამ პოსტს 2012 წლიდან იკავებდა, იგი პრემიერ-მინისტრის მრჩევლად დაინიშნა.

TASS-ის ინფორმაციით, კარასინმა გაიხსენა, რომ 2012 წელს რუსეთის ხელმძღვანელობამ „უყოყმანოდ“ დაუჭირა მხარი საქართველოს ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებულ კურსს ორმხრივი ურთიერთობების ნორმალიზების მიმართულებით და შეიქმნა არაფორმალური დიალოგის მექანიზმი „ურთიერთქმედების სხვადასხვა ასპექტების დეპოლიტიზებული განხილვისთვის, რაც დროსაც ყურადღება სავაჭრო და ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, სატრანსპორტო კავშირებსა და ჰუმანიტარულ კონტაქტებზე იყო გამახვილებული“.

აღნიშნა რა, რომ ფორმატის დაარსების დღიდან 26 შეხვედრა გაიმართა, ძირითადად პირისპირ (ან ვიდეოკონფერენციის საშუალებით პანდემიის დროს), კარასინმა ხაზი გაუსვა ფორმატში განხილულ საკითხებს, როგორიცაა „რუსეთისა და საქართველოს მაცხოვრებლებს შორის კომუნიკაციის პირობების ხელშეწყობა“, „საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2000 წელს შემოღებული სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პირობების ხელშეწყობა“, „პირდაპირი საჰაერო კავშირების აღდგენა, რომელიც ოთხი წლის წინ დროებით შეჩერდა“ და ა.შ.

მან ასევე ხაზი გაუსვა, რომ ამ გადაწყვეტილებებმა „დამატებითი შესაძლებლობები შექმნა კულტურული გაცვლებისთვის, კონტაქტებისთვის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შორის, ხელი შეუწყო ეკონომიკური კავშირების განმტკიცებას, ბიზნეს წრეებს შორის ურთიერთქმედების გაძლიერებას, ტურიზმის განვითარებას“. კარასინის თქმით, „2023 წელს საქართველოს 1,4 მილიონზე მეტი ჩვენი თანამემამულე ეწვია“.

„ჩვენ აქტიურად ვმუშაობდით ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე, ხოლო რუსული პროდუქციის ქართულ ბაზარზე შესვლისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნაზე. 12 წლის განმავლობაში რუსეთსა და საქართველოს შორის ორმხრივი სავაჭრო ბრუნვა მრავალჯერ გაიზარდა და გასულ წელს 2,4 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა“, – განაცხადა კარასინმა და დასძინა: „ჩვენმა ქვეყანამ მტკიცედ დაიკავა საქართველოს აგროსამრეწველო კომპლექსის პროდუქციის უდიდესი ბაზრის ადგილი და მათ შორისაა ექსპორტირებული ღვინის ორი მესამედი“.

ფორმატის შედეგებს შორის, რუსმა დეპუტატმა ასევე გამოყო ბოლო პერიოდში ქვეყნებს შორის ერთადერთი მოქმედი სახმელეთო მარშრუტის – საქართველოს სამხედრო გზის გამტარიანობის „მნიშვნელოვანი ზრდა“, მათ შორის ზემო ლარსის გამშვები პუნქტისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზების წყალობით. მან ასევე აღნიშნა, რომ ქართულ მხარეს სრულდება გზის მთიანი მონაკვეთის ფართომასშტაბიანი რეკონსტრუქცია, მათ შორის გვირაბის მშენებლობა ჯვრის უღელტეხილის ქვეშ, „რაც მინიმუმამდე შეამცირებს ამინდის პირობების გავლენას სამგზავრო და სატვირთო ავტოტრანსპორტის გადაადგილებაზე“. კარასინმა ასევე ხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ფრენების სიხშირესა და გეოგრაფიას და აღნიშნა, რომ „რუსეთისა და საქართველოს ქალაქებს შორის კვირაში უკვე 60-ზე მეტი ფრენა ხორციელდება და ეს ჯერ კიდევ არ არის დასასრული“.

მან დასძინა, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ჰუმანიტარულ საკითხებს, მათ შორის „ჩრდილოეთ ოსეთიდან მომლოცველთა ჯგუფების ყოველწლიური მოგზაურობის ორგანიზებას“ საქართველოს ყაზბეგის რაიონის თრუსოს ხეობაში მდებარე წინაპრების საფლავებზე.

2008 წელს, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ მოსკოვმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, რასაც თბილისმა დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტით უპასუხა. ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი დიალოგის ფორმატი 2012 წლის არჩევნების შედეგად ხელისუფლებაში „ქართული ოცნების“ მოსვლის შემდეგ ჩამოყალიბდა. მას შემდეგ ფორმატში მონაწილეობდნენ ზურაბ აბაშიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში, და გრიგორი კარასინი, რომელიც იმ დროს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო.

