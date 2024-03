Карасин приветствует двусторонний диалог с Грузией и выражает готовность продолжить его

Глава Комитета Совета РФ по международным делам Григорий Карасин выразил уверенность в беседе с российским государственным информационным агентством ТАСС, что «положительные результаты», достигнутые за последние 11 лет в неформальном диалоге со специальным представителем премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе, будут по-прежнему востребованы посла назначения на этот пост Георгия Каджаия. Он также заявил, что «Россия заинтересована в прагматичном диалоге и возвращении к полноценному взаимовыгодному сотрудничеству с грузинскими партнерами».

11 марта премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на заседании правительства, что назначил Георгия Каджаия, бывшего руководителя Отдела интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в России, новым специальным представителем по отношениям с Россией. Что касается Зураба Абашидзе, занимавшего этот пост с 2012 года, он был назначен советником премьер-министра.

Как сообщает ТАСС, Карасин напомнил, что в 2012 году российское руководство «без колебаний» поддержало предложенный властями Грузии курс в направлении нормализации двусторонних отношений, и был создан механизм неформального диалога «для деполитизированного обсуждения различных аспектов взаимодействия с акцентом на торгово-экономические связи, транспортное сообщение, гуманитарные контакты».

Отметив, что с момента создания формата было проведено 26 встреч, в основном очных (или в режиме видеоконференции во время пандемии), Карасин подчеркнул обсуждаемые в формате вопросы, такие как «облегчение условий для общения между жителями России и Грузии», «либерализация визового режима, введенного в 2000 году в отношении граждан Грузии», «возобновление временно отмененного за четыре года до этого прямого авиасообщения» и т.д.

Он также подчеркнул, что эти решения «создали дополнительные возможности для культурных обменов, контактов по линии научных и образовательных учреждений, молодежных организаций. Способствовали укреплению экономических связей, активизации взаимодействия деловых кругов. Подстегнули дальнейшее развитие туризма». По словам Карасина, «в 2023 году Грузию посетило более 1,4 млн» граждан России.

«Мы активно работали над созданием благоприятных условий для доступа грузинской продукции на российский рынок, а российской – на грузинский. За 12 лет двусторонний товарооборот между Россией и Грузией вырос в разы и в прошлом году превысил 2,4 млрд долларов США», – заявил Карасин, добавив: «наша страна прочно заняла место самого крупного рынка для продукции грузинского агропромышленного комплекса, включая две трети экспортируемого вина».

Среди результатов формата российский сенатор также выделил «значительное повышение» проходимости единственного действующего сухопутного маршрута между странами – т.н. «Военно-Грузинской дороги», благодаря модернизации КПП «Земо Ларси» и дорожной инфраструктуры. Он также отметил, что на грузинской стороне завершается масштабная реконструкция горного участка дороги, в том числе строительство тоннеля под Крестовым перевалом, «что позволит минимизировать влияние погодных условий на движение пассажирского и грузового автотранспорта». Карасин также подчеркнул частоту и географию прямых авиаперелетов между двумя странами и сказал, что «между городами России и Грузии осуществляется уже более 60 рейсов в неделю, это далеко не предел».

Он добавил, что все эти годы большое значение придавалось гуманитарным вопросам, в том числе «организация ежегодных поездок групп паломников из Северной Осетии» на расположенные в Трусовском ущелье Казбегского района Грузии родовые захоронения.

В 2008 году, после российско-грузинской войны, Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, на что Тбилиси ответил разрывом дипломатических отношений. Формат прямого диалога между двумя странами был установлен после прихода к власти «Грузинской мечты» в результате выборов 2012 года. С тех пор в формате участвовали специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе и тогдашний заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

