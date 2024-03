ჰააგის სასამართლომ უკრაინასა და საქართველოში მებრძოლი რუსი სამხედრო მეთაურის დაპატიმრების ორდერი გასცა

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ (ICC) ორი მაღალი რანგის რუსი სამხედრო მეთაურის, გენერალ-ლეიტენანტი სერგეი კობილაშისა და ადმირალ ვიქტორ სოკოლოვის დაპატიმრების ორდერები გასცა. მათ ბრალად ედებათ ომის დანაშაულების ჩადენა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დროს.

მიუხედავად იმისა, რომ ICC-ის ბოლო გადაწყვეტილება 2008 წელს რუსეთის საქართველოში შეჭრას არ უკავშირდება, უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ გენერალ-ლეიტენანტმა სერგეი კობილაშმა ასევე ითამაშა გარკვეული როლი ამ კონფლიქტში. 368-ე მოიერიშე საავიაციო პოლკის მეთაურის რანგში, კობილაში 2008 წელს სამხედრო მფრინავის სტატუსით, სავარაუდოდ, პირადად ახორციელებდა საქართველოს ქალაქების დაბომბვას. საქართველოში შემოჭრის შემდეგ იგი „რუსეთის ფედერაციის გმირად“ აღიარეს.

ICC-ის თანახმად, თითოეული ეჭვმიტანილი, სავარაუდოდ, პასუხისმგებელია უკრაინაში ჩადენილ ომის დანაშაულებებზე, როგორიცაა სამოქალაქო ობიექტებზე თავდასხმების განხორციელება, მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის გადაჭარბებული შემთხვევითი ზიანის მიყენება და არაჰუმანური ქმედებების ჩადენა.

