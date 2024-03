Гаагский суд выдал ордера на арест российского военного командира, воевавшего в Украине и Грузии

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест двух высокопоставленных российских военачальников, генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и адмирала Виктора Соколова. Их обвиняют в военных преступлениях во время вторжения России в Украину.

Несмотря на то, что последнее решение МУС не связано с вторжением России в Грузию в 2008 году, в Министерстве обороны Украины заявили, что генерал-лейтенант Сергей Кобылаш также сыграл свою роль и в этом конфликте. Будучи командиром 368-го штурмового авиационного полка, в Кобылаш в 2008 году в качестве военного летчика предположительно лично осуществлял бомбардировки городов грузии. После вторжения в Грузию он был признан «героем Российской Федерации».

По заявлению МУС, оба подозреваемых предположительно несут ответственность за военные преступления, совершенные в Украине, такие как нападение на гражданские объекты, причинение чрезмерного случайного вреда гражданскому населению и совершение бесчеловечных действий.

