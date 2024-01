ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი ოკუპირებულ აფხაზეთში არ შეუშვეს

თავის განცხადებაში, რომელიც Jam News-მა 26 იანვარს გამოაქვეყნა, სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი ტოივო კლაარი აცხადებს, რომ მისი თხოვნა იანვრის ბოლოს აფხაზეთში ჩასვლის შესახებ არ დაკმაყოფილდა. მისი თქმით, ბოლო ექვსი თვის მანძილზე მას უკვე მეორედ უთხრეს უარი ოკუპირებულ რეგიონში შესვლაზე.

„აფხაზეთის შედარებითი გახსნილობა არ უნდა გახდეს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის მსხვერპლი“, – წერს ევროკავშირის წარმომადგენელი და დასძენს, რომ „პირიქით, ახლა საჭიროა მეტი, და არა ნაკლები პირდაპირი პირადი კონტაქტები, რათა გაიცვალოს შეხედულებები და შეფასებები ბოლოდროინდელ და მიმდინარე მოვლენებზე და განხილულ იქნას შემდგომი ურთიერთჩართულობის შესაძლებლობები“.

ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ ბოლო წლებში „სულ უფრო მეტი შეზღუდვები დაწესდა ჩვენს მუშაობასა და გაეროს სააგენტოების, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მუშაობაზე“.

ტოივო კლაარი ხაზს უსვამს, რომ ევროკავშირი „მთავარ როლს ასრულებს დიალოგისა ხელშეწყობისა და კონფლიქტების მოგვარების მცდელობებში“ ზოგადად სამხრეთ კავკასიაში, ისევე როგორც თბილისსა და სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლებას შორის.

„ამ კონტექსტში და ჩვენი არაღიარებისა და ჩართულობის პოლიტიკის ფარგლებში,” განაგრძო კლაარმა, „ევროკავშირი ხელს უწყობს ან აფინანსებს ჰუმანიტარული პროგრამების მნიშვნელოვან რაოდენობას აფხაზეთში უკვე ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში”.

ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ, მიუხედავად ფუნდამენტური პოლიტიკური განსხვავებებისა და უთანხმოებებისა ზოგიერთ ძირითად საკითხზე, „ჩვენ ყოველთვის ვახერხებდით კომუნიკაციის არხების ღიად შენარჩუნებას და ჩართულობისთვის სივრცის უზრუნველყოფას ყველა იმ სფეროში, რაც მე აღვნიშნე“.

ხაზი გაუსვა რა ოკუპირებულ რეგიონში ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილ სხვადასხვა ჰუმანიტარულ პროექტებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა განათლება, მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა და ჯანდაცვა, ტოივო კლაარმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ჩართულობისთვის სივრცის დახურვა ან საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობის და, შესაბამისად, აფხაზეთისთვის დახმარების შეზღუდვა მხოლოდ გაამწვავებს იმ გამოწვევებს, რომელთა მოგვარებაცაა საჭირო.

სპეციალური წარმომადგენელი ხაზს უსვამს, რომ ამჟამად აფხაზეთი, როგორც ჩანს, იკეტება. „მე ვერ ვხედავ, რამდენად არის ეს მოვლენები ვინმეს ინტერესში, განსაკუთრებით აფხაზეთის მოსახლეობის ინტერესებში“, – წერს კლაარი და იმედოვნებს, რომ შეზღუდვები დროებითია და მალე დაიძლევა.

ოკუპირებული რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლებამ გასული წლის განმავლობაში არაერთხელ გააკრიტიკა რეგიონში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები, კერძოდ, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID). ოკუპირებული აფხაზეთის მთავარმა დიპლომატმა ინალ არძიბამ გასული წლის ნოემბერში განაცხადა, რომ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც აფხაზეთს ოკუპირებულ ტერიტორიად განიხილავენ, მალე რეგიონში შესვლა აეკრძალებათ იმ ე.წ. „პრეზიდენტის განკარგულების“ თანახმად, რომელიც „მალე“ გამოქვეყნდება და რომელიც ცვლილებებს შეიტანს ოკუპირებულ რეგიონში „საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის რეგულირებაში“.

