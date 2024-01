Спецпредставителя Евросоюза не пустили в оккупированную Абхазию

Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар в своем заявлении, опубликованном изданием «Jam News» 26 января, отметил, что его просьба о посещении Абхазии в конце января не была удовлетворена. По его словам, за последние полгода ему второй раз отказали во въезде в оккупированный регион.

«Относительная открытость Абхазии не должна стать жертвой войны России против Украины», – написал представитель ЕС, добавив, что «наоборот, сейчас необходимо больше, а не меньше, прямых личных контактов для обмена мнениями и оценками недавних и текущих событий и рассмотреть возможность дальнейшей взаимной вовлеченности».

Спецпредставитель ЕС отмечает, что в последние годы «на нашу работу и на работу агентств ООН, международных неправительственных организаций и местных организаций гражданского общества накладывается все больше ограничений».

Тойво Клаар подчеркивает, что ЕС «играет ключевую роль в содействии диалогу и усилиям по разрешению конфликтов» на Южном Кавказе в целом, а также между Тбилиси и де-факто властями в Сухуми.

«В этом контексте и в рамках нашей политики непризнания и невмешательства», — продолжил Клаар, — «ЕС уже более десяти лет поддерживает или финансирует значительное количество гуманитарных программ в Абхазии».

Спецпредставитель ЕС отмечает, что, несмотря на фундаментальные политические отличия и разногласия по некоторым ключевым вопросам, «нам всегда удавалось сохранять каналы связи открытыми и обеспечивать пространство для взаимодействия во всех областях, которые я упомянул».

Подчеркнув различные гуманитарные проекты, поддерживаемые Евросоюзом в оккупированном регионе в таких областях, как образование, поддержка малого бизнеса и здравоохранение, Тойво Клаар отметил, что закрытие пространства для международного взаимодействия или ограничение деятельности международных организаций и, следовательно, помощи Абхазия лишь усугубит проблемы, которые необходимо решать.

Спецпредставитель подчеркивает, что в настоящее время Абхазия, похоже, закрывается. «Я не понимаю, насколько эти события отвечают чьим-либо интересам, особенно интересам населения Абхазии», – пишет Клаар, надеясь, что ограничения носят временный характер и скоро будут преодолены.

Де-факто правительство оккупированного региона неоднократно критиковало работающие в регионе международные организации, в частности, Агентство США по международному развитию (USAID). Инал Ардзиба, главный дипломат оккупированной Абхазии, заявил в ноябре прошлого года, что международным неправительственным организациям, считающим Абхазию оккупированной территорией, вскоре будет запрещен въезд в регион согласно «указу президента», который будет опубликован «скоро», и который внесет изменения в «регулирование деятельности международных неправительственных организаций» в оккупированном регионе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)