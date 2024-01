ქართველმა კაპიტანმა და მეზღვაურებმა კუნძულ კრეტას მახლობლად 34 ადამიანი გადაარჩინეს

Less than a minute

1 Less than a minute

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ განაცხადა დღეს, რომ 20 იანვარს, ღამის საათებში გემ Lider Halil-ის ეკიპაჟმა, მათ შორის ქართველმა კაპიტანმა და ორმა მეზღვაურმა, კუნძულ კრეტას მახლობლად მიგრანტების ნავიდან 34 ადამიანი გადაარჩინა.

სააგენტოს ინფორმაციით, ხმელთაშუა ზღვაში მცურავ გემ Lider Halil-ს კუნძულ კრეტას სამაშველო სამსახური დაუკავშირდა და მათთან ახლოს მყოფი მიგრანტების ნავის შესახებ შეატყობინა, სადაც ოცდახუთამდე ადამიანი იმყოფებოდა და შველას ითხოვდა. ქართველი კაპიტნის, ვაჟა ჯანგველაძის მეთაურობით დაუყოვნებლივ დაიწყო სამაშველო-სამძებრო ოპერაცია, რომელიც 3 საათი გაგრძელდა.

This post is also available in: English (ინგლისური)