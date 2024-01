Грузинский капитан и моряки спасли 34 человека возле острова Крит

Less than a minute

Агентство морского транспорта Грузии сообщило сегодня, что 20 января в ночные часы экипаж судна «Lider Halil», в том числе грузинский капитан и два матроса, спасли 34 человека из лодки с мигрантами вблизи острова Крит.

По информации агентства, с судном «Lider Halil», перемешавшимся в Средиземном море, связались спасательные службы острова Крит и сообщили о находившейся неподалеку лодке с мигрантами, на которой находились около двадцати пяти человек, которые просили помощь. Под командованием грузинского капитана Важи Джангвеладзе немедленно началась поисково-спасательная операция, которая продолжалась 3 часа.

