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Источник: Агентство морского транспорта
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Грузинский капитан и моряки спасли 34 человека возле острова Крит

Civil.ge Send an email 23/01/2024 - 22:12
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Агентство морского транспорта Грузии сообщило сегодня, что 20 января в ночные часы экипаж судна «Lider Halil», в том числе грузинский капитан и два матроса, спасли 34 человека из лодки с мигрантами вблизи острова Крит.

По информации агентства, с судном «Lider Halil», перемешавшимся в Средиземном море, связались спасательные службы острова Крит и сообщили о находившейся неподалеку лодке с мигрантами, на которой находились около двадцати пяти человек, которые просили помощь. Под командованием грузинского капитана Важи Джангвеладзе немедленно началась поисково-спасательная операция, которая продолжалась 3 часа.

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Civil.ge Send an email 23/01/2024 - 22:12
6 Less than a minute

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