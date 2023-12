ღარიბაშვილი აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს შეხვდა

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თბილისში ვიზიტით მყოფ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს, ჯოშუა ჰაკს შეხვდა.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა „საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის დღის წესრიგი მიმოიხილეს და სხვადასხვა სფეროში არსებული თანამშრომლობის გაძლიერებისა და გაღრმავების მიზნით გადასადგმელ ნაბიჯებზე იმსჯელეს“.

პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ქვეყანა კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ ევროპული საბჭოს დადებით გადაწყვეტილებას ელის. მისივე თქმით, „ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია“.

მხარეებმა ასევე ისაუბრეს რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე. „პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარებისა და გლობალური გამოწვევების ფონზე ერთიანი ძალისხმევის მნიშვნელობას“, – ნათქვამია მთავრობის ადმინისტრაციის პრესრელიზში.

შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე. ღარიბაშვილმა ჯოშუა ჰაკს საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროინტეგრაციის გზაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ღია მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა.

შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოში აშშ-ის ელჩი რობინ დანიგანი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი რევაზ ჯაველიძე.

შეხვედრის შემდეგ, აშშ-ის საელჩომ დაწერა Twitter-ზე, რომ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს და აშშ-ის ელჩს ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდათ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ ილია დარჩიაშვილთან და რომ მათ აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობისა და საქართველოს ევრო-ატლანტიკური გზისთვის აშშ-ის შემდგომ მხარდაჭერაზე იმსჯელეს.

Deputy Assistant Secretary Josh Huck and Ambassador Dunnigan had a productive meeting with @GaribashviliGE & @iliadarch and discussed United States' continued support for the U.S.-Georgia strategic partnership and Georgia's Euro-Atlantic trajectory.

