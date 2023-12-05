Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили встретился с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком, находящимся с визитом в Тбилиси.

По информации Администрации правительства Грузии, стороны «обсудили повестку стратегического партнерства между Грузией и США и рассмотрели шаги, которые необходимо предпринять для укрепления и углубления существующего сотрудничества в различных областях».

Премьер-министр отметил, что страна ждет положительного решения Европейского совета о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. По его словам, «интеграция в Евросоюз является одним из главных приоритетов внешней политики правительства Грузии».

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности. «Премьер-министр подчеркнул важность мирного разрешения конфликтов и объединения усилий перед лицом глобальных вызовов», – говорится в пресс-релизе Администрации правительства.

На встрече внимание было уделено безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии. Гарибашвили поблагодарил Джошуа Хука за открытую поддержку со стороны США в отношении суверенитета, территориальной целостности и европейской интеграции Грузии.

На встрече присутствовали посол США в Грузии Робин Данниган, министр иностранных дел Илия Дарчиашвили и глава Администрации правительства Реваз Джавелидзе.

После встречи Посольство США в Тбилиси написало в Твиттере, что заместитель помощника госсекретаря и посол США провели плодотворную встречу с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Илией Дарчиашвили, и обсудили стратегическое партнерство США и Грузии и евроатлантические планы Грузии. Они также обсудили дальнейшую поддержку США.

Deputy Assistant Secretary Josh Huck and Ambassador Dunnigan had a productive meeting with @GaribashviliGE & @iliadarch and discussed United States' continued support for the U.S.-Georgia strategic partnership and Georgia's Euro-Atlantic trajectory.

📸@GovernmentGeo pic.twitter.com/I4Dqlc31kQ — U.S. Embassy Tbilisi (@usingeo) December 5, 2023

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