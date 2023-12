ზუგდიდის საკრებულოს 14-მა წევრმა ნაციონალური მოძრაობა დატოვა

„ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში“ არსებული შიდა დაძაბულობისა და პარტიის მოქმედ ლიდერს ლევან ხაბეიშვილსა და ყოფილ თავმჯდომარეს ნიკა მელიას შორის განხეთქილების ფონზე, ზუგდიდის საკრებულოს 14-მა წევრმა 5 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე პარტიის დატოვების შესახებ გააკეთა განცხადება. მათ აღნიშნეს, რომ პარტიის ხელმძღვანელობამ ბევრი შეცდომა დაუშვა და დასძინეს, რომ ახალი პლატფორმის შექმნას გეგმავენ.

საკრებულოს წევრმა და ნაციონალური მოძრაობის დიდი ხნის წევრმა მაია კალანდიამ ხაზი გაუსვა, რომ ისინი ძირითადი დემოკრატიული ღირებულებებისა და ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ციხიდან გათავისუფლების მიზნის ერთგულნი რჩებიან.

ერთი დღით ადრე, 4 დეკემბერს ნაციონალური მოძრაობის რიგები აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქციის წევრმა გიორგი კირთაძემ და პარტიის ბათუმის ოფისის რამდენიმე წევრმა დატოვა.

კირთაძე და სხვები, სავარაუდოდ, მელიას მომხრეები არიან. ერთობლივ ბრიფინგზე საუბრისას, კირთაძემ განაცხადა, რომ ისინი აგრძელებენ ბრძოლას, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ჩამოსცილდეს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი ხელისუფლებას.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)