14 депутатов Зугдидского Сакребуло от ЕНД покинули партию

На фоне внутренней напряженности в «Едином национальном движении» (ЕНД) и раскола между действующим лидером партии Леваном Хабеишвили и бывшим председателем Никой Мелия 14 депутатов Зугдидского Сакребуло заявили о своем выходе из партии на брифинге 5 декабря. Они отметили, что руководство партии допустило много ошибок, и добавили, что планируют создать новую платформу.

Депутат Сакребуло и давний член «Национального движения» Майя Каландия подчеркнула, что они по-прежнему привержены основным демократическим ценностям и цели освобождения экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы.

Днем ранее, 4 декабря, ряды «Национального движения» покинули член фракции ЕНД в Верховном совете Аджарии Георгий Киртадзе и несколько членов батумского офиса партии.

Киртадзе и другие, вероятно, являются сторонниками Мелия. Выступая на совместном брифинге, Киртадзе заявил, что они продолжают бороться за скорейшее отстранение режима Бидзины Иванишвили от власти.

