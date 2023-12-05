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Источник: ТВ Пирвели
Новости

14 депутатов Зугдидского Сакребуло от ЕНД покинули партию

Civil.ge Send an email 05/12/2023 - 19:03
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На фоне внутренней напряженности в «Едином национальном движении» (ЕНД) и раскола между действующим лидером партии Леваном Хабеишвили и бывшим председателем Никой Мелия 14 депутатов Зугдидского Сакребуло заявили о своем выходе из партии на брифинге 5 декабря. Они отметили, что руководство партии допустило много ошибок, и добавили, что планируют создать новую платформу.

Депутат Сакребуло и давний член «Национального движения» Майя Каландия подчеркнула, что они по-прежнему привержены основным демократическим ценностям и цели освобождения экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы.

Днем ранее, 4 декабря, ряды «Национального движения» покинули член фракции ЕНД в Верховном совете Аджарии Георгий Киртадзе и несколько членов батумского офиса партии.

Киртадзе и другие, вероятно, являются сторонниками Мелия. Выступая на совместном брифинге, Киртадзе заявил, что они продолжают бороться за скорейшее отстранение режима Бидзины Иванишвили от власти.

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Civil.ge Send an email 05/12/2023 - 19:03
2 1 minute read

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