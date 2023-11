ილია დარჩიაშვილი ეუთოს მინისტერიალს ესწრება

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ილია დარჩიაშვილი ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრთა საბჭოს 30-ე სხდომას ესწრება, რომელიც სკოპიეში (ჩრდილოეთ მაკედონია) 29 ნოემბერს გაიხსნა.

მინისტერიალის ფარგლებში 29 ნოემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს ხავიერ კოლომინას შეხვდა.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს ნატო-საქართველოს დღის წესრიგის აქტუალური საკითხები, საქართველოს მიერ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესი, პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავების სამომავლო პერსპექტივები და ნატოს 2024 წლის ვაშინგტონის სამიტის მოლოდინები.

ხავიერ კოლომინამ საქართველოს ევროკომისიისგან სტასუსთან დაკავშირებით მიღებული დადებითი რეკომენდაცია მიულოცა და ხაზგაზმით აღნიშნა ნატოს მხარდაჭერა საქართველოს ევრო-ატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ.

Good meeting with FM of 🇬🇪@iliadarch in the margins of #OSCEMC2023 in #Skopje. We reviewed bilateral #NATO-Georgia cooperation, and I congratulated again Georgia for the recent #EU Commission positive recommendation. #NATO supports 🇬🇪 euroatlantic aspirations pic.twitter.com/285uTwFvBr