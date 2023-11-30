Глава МИД Грузии участвует в Министериале ОБСЕ

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили принимает участие в 30-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое открылось 29 ноября в Скопье (Северная Македония).

Встречи министра иностранных дел

В рамках министериала 29 ноября министр иностранных дел Илия Дарчиашвили встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломина.

По информации МИД Грузии, стороны обсудили текущие вопросы повестки дня НАТО-Грузия, прогресс, достигнутый Грузией на пути евроатлантической интеграции, будущие перспективы углубления практического сотрудничества и ожидания Вашингтонского саммита НАТО 2024 года.

Хавьер Коломина поздравил Грузию с положительной рекомендацией Еврокомиссии относительно статуса кандидата в члены ЕС, и подчеркнул поддержку евроатлантических устремлений Грузии со стороны НАТО.

Good meeting with FM of 🇬🇪@iliadarch in the margins of #OSCEMC2023 in #Skopje. We reviewed bilateral #NATO-Georgia cooperation, and I congratulated again Georgia for the recent #EU Commission positive recommendation. #NATO supports 🇬🇪 euroatlantic aspirations pic.twitter.com/285uTwFvBr — Javier Colomina (@JavierColominaP) November 29, 2023

29 ноября Илья Дарчиашвили встретился со своим исландским коллегой Бьярни Бенедиктсоном.

По информации МИД Грузии, на встрече министры обсудили возможности развития отношений в различных сферах. Была подчеркнута заинтересованность Грузии в укреплении связей со странами Северной Европы. Министры подчеркнули, что необходимо укреплять политический диалог в свете геополитических вызовов во всем мире. Глава МИД Грузии поблагодарил Исландию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейских и евроатлантических устремлений страны.

Кроме того, стороны подчеркнули важность рекомендации Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. «Была выражена надежда, что в конце этого года страна заслуженно получит статус кандидата», – говорится в пресс-релизе министерства.

29 ноября министр иностранных дел Грузии встретился со своим австрийским коллегой, федеральным министром европейских и международных дел Александром Шалленбергом.

По информации МИД Грузии, министры рассмотрели существующие успешные отношения между странами в двустороннем и международном форматах, а также уделили особое внимание повестке дня вступления Грузии в Евросоюз. Министры приветствовали рекомендацию Еврокомиссии предоставить Грузии статус кандидата и отметили положительную динамику, которую продемонстрировала Грузия в направлении выполнения рекомендаций ЕС. Илья Дарчиашвили поблагодарил своего австрийского коллегу за поддержку европейских устремлений Грузии и выражение принципиальной позиции.

В ходе встречи также обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе. Илья Дарчиашвили проинформировал своего коллегу о текущей ситуации на оккупированных территориях Грузии. «Он отметил поддержку Австрией суверенитета и территориальной целостности Грузии и твердую позицию Австрии по этому вопросу, как в ОБСЕ, так и во всех международных форматах», – говорится в пресс-релизе.

По итогам встречи министры выразили готовность продолжить активную работу для сохранения положительной динамики отношений на высоком уровне между странами.

В ходе встречи возникли разногласия относительно участия министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего в Северную Македонию для участия в министериале ОБСЕ, в результате чего страны Балтии и Украина бойкотировали встречу. Первоначально Болгария разрешила самолету Лаврова использовать свое воздушное пространство. Однако, по имеющимся данным, самолет залетел в Скопье через Грецию.

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