რუმინეთის პარლამენტმა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის მხარდამჭერი რეზოლუცია მიიღო

რუმინეთის პარლამენტმა 29 ნოემბერს დაამტკიცა „რეზოლუცია მოლდოვის რესპუბლიკის, უკრაინის, საქართველოსა და დასავლეთ ბალკანეთის ევროპული პერსპექტივის შესახებ“. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, რეზოლუციას დეპუტატთა პალატისა და სენატის გაერთიანებულ სხდომაზე დაუჭირეს მხარი.

Many thanks to the Romanian Parliament for adopting a resolution on the European Perspective of Georgia. We highly appreciate your support for our country, especially at such a decisive moment on the EU accession path.