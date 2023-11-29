Парламент Румынии принял резолюцию в поддержку интеграции Грузии в ЕС

Парламент Румынии 29 ноября утвердил «Резолюцию о европейской перспективе Республики Молдова, Украины, Грузии и Западных Балкан». По информации МИД Грузии, резолюция была поддержана на совместном заседании Палаты депутатов и Сената.

Many thanks to the Romanian Parliament for adopting a resolution on the European Perspective of Georgia. We highly appreciate your support for our country, especially at such a decisive moment on the EU accession path. — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) November 29, 2023

Согласно пресс-релизу МИД Грузии, в резолюции подчеркивается, что Румыния, как стратегический партнер Грузии, подтверждает свою решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии. В документе упоминается роль связности для укрепления стабильности, безопасности и процветания в Черном море, а также ее важность для интеграции в европейское пространство. Политика расширения ЕС признана наиболее успешным инструментом стимулирования демократических преобразований в странах Восточного соседства и на Западных Балканах.

Согласно резолюции, парламент Румынии «решительно поддерживает» прогресс европейской интеграции Украины, Молдовы и Грузии, а также «призывает к продолжению европейской поддержки, чтобы Грузия могла предпринять дальнейшие шаги на пути европейской интеграции, включая получение статуса кандидат в члены ЕС». Согласно резолюции, Румыния надеется, что Грузия продолжит свои усилия по комплексной и устойчивой реализации рекомендаций Еврокомиссии.

Кроме того, в резолюции акцентируется внимание на необходимости активизации усилий ЕС по обеспечению мира, стабильности и безопасности в восточном соседстве, а также «подчеркивается необходимость развития всех аспектов взаимодействия с ЕС для стран региона». Парламент Румынии выражает полную готовность сотрудничать и поддерживать парламенты стран-кандидатов в целях содействия прогрессу вступления этих стран в ЕС.

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