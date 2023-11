IRI-ის კვლევა ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების მიმართ საქართველოს მოქალაქეების მტკიცე მხარდაჭერას აჩვენებს

„საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის“ (IRI) მიერ 15 ნოემბერს გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის ახალი კვლევის შედეგები ევროკავშირსა და ნატოშო გაწევრიანების მიმართ საქართველოს მოქალაქეების მტკიცე მხარდაჭერას აჩვენებს. კვლევაში ასევე ნაჩვენებია მხარდაჭერა “ქართული ოცნების”, პრო-დასავლური პოლიტიკისა და რუსეთთან შემდგომი დიალოგის მიმართ.

გამოკითხულების 54% აცხადებს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება, 39% კი – მიიჩნევს, რომ ქვეყანას სწორი გეზი აქვს აღებული. 2023 წლის აპრილის კვლევასთან შედარებით მაჩვენებლები გაუმჯობესდა. გარდა ამისა, ქვეყნის წინაშე არსებულ მთავარ პრობლემად რესპონდენტების 55% ეკონომიკას და უმუშევრობას ასახელებს, 39% – ცხოვრებისთვის საჭირო ხარჯებსა და მაღალ ფასებს, 16% – სხვა ეკონომიკურ პრობლემებს, 13% – სიღარიბეს და 8% – განათლებას.

კითხვაზე თუ რა არის საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და მისი მომავლის ყველაზე დიდი გამოწვევა, 29%-მა პირველ პასუხად ეკონომიკური განვითარება დაასახელა, რასაც მოჰყვა დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება (18%), უმუშევრობა (14%), განათლების პრობლემები (6%) და ადამიანის უფლებები (4%).

საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, 2023 წლის 14 სექტემბრიდან 14 ოქტომბრის პერიოდში, „საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის“ დაკვეთით, ბალტიის კვლევების/გელაპის (The Gallup) მიერ ჩატარდა და მის ფარგლებში, საქართველოს მასშტაბით (ოკუპირებული რეგიონების გარდა), საარჩევნო უფლების მქონე და შესაბამისი ასაკის 1 200 ადამიანი გამოიკითხა. კვლევის ავტორების განმარტებით, შედეგების საშუალო ცდომილების ზღვარი +/- 2.5%-ია.

პოლიტიკური პარტიების რეიტინგები და არჩევნები

კითხვაზე – არჩევნები რომ მომდევნო შაბათს ტარდებოდეს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას მისცემდი ხმას? – პირველ არჩევნად 25%-მა „ქართული ოცნება“ დაასახელა, 13%-მა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 4%-მა გიორგი გახარიას „საქართველოსთვის“, 3%-მა „სტრატეგია აღმაშენებელი“, 3%-მა „გირჩი“; 2%-2% – „გირჩი-მეტი თავისუფლება“ და „დროა“, „ლეიბორისტული პარტია“, „ლელო საქართველოსთვის“, „მოქალაქეები“ და „ხალხისთვის“.

რაც შეეხება პარტიების უარყოფით რეიტინგებს, 40%-მა თქვა, რომ ხმას „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ არასდროს მისცემდა, 29%-მა „ქართული ოცნება“ დაასახელა, 18%-მა – „გირჩი მეტი თავისუფლება“ და „დროა“, 16%-მა – „გირჩი“, 13%-მა „ევროპული საქართველო“, 12%-მა „კონსერვატიული მოძრაობა“, 11%-მა ლეიბორისტული პარტია და 10%-მა ლელო.

საჯარო ფიგურებისა და ინსტიტუციებისადმი ნდობა

ყველაზე მოსაწონ ინსტიტუციებს შორის 77%-ით ქართული ჯარი დგას პირველ ადგილზე. შემდეგ მოდიან: მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქო – 71%-ით; პოლიცია – 67%-ით; ადგილობრივი თვითმმართველობები – 61%-ით; განათლების სისტემა – 59%-ით; ქართული მედია – 58%-ით; პრემიერ-მინისტრის ადმინიტრაცია – 49%-ით; ცენტრალური საარჩევნო კომისია – 41%-ით; პრეზიდენტის ადმინისტრაცია – 41%-ით და პროკურატურა – 40%-ით.

ღირებულებები, იდეოლოგია, ინკლუზიორობა და სამოქალაქო ჩართულობა

რესპონდენტების 74% მიიჩნევს, რომ საქართველოსთვის დემოკრატია მმართველობის ყველაზე შესაძლო ფორმაა. 51%-ს სჯერა, რომ ქართული პოლიტიკა მეტი პოლარიზაციისკენ მიდის.

54% ამბობს, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა ოპტიმისტურადაა განწყობილი.

კითხვაზე, ერთი და იგივე კვალიფიკაციის მქონე მამრობით თუ მდედრობით კანდიდატს დაუჭერდნენ მხარს ამა თუ იმ თანამდებობაზე, 59%-მა თქვა, რომ სქესს მათთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. კითხვაზე, უნდა იყოს თუ არა მეტი ახალგაზრდა ქართულ პოლიტიკაში, 77%-მა დადებითად უპასუხა.

საერთაშორისო ურთიერთობები

საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პარტნიორად რესპონდენტების 51% ევროკავშირს მიიჩნევს, 32% აშშ-ს ასახელებს, 19% – აზერბაიჯანს, 17% – უკრაინას, 16% – თურქეთს, 9%-9% – სომხეთსა და რუსეთს. რაც შეეხება ქვეყნისთვის მთავარ პოლიტიკურ საფრთხეს, გამოკითხულების 77%-მა რუსეთი დაასახელა, 12%-მა თურქეთი, 9%-მა აშშ, 6%-მა ირანი, 4%-4%-მა – ჩინეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი.

ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პარტნიორად გამოკითხულების 43% ევროკავშირს მიიჩნევს, 31% აშშ-ს, 28 % თურქეთს, 24% აზერბაიჯანს, 16% – რუსეთს. რაც შეეხება ეკონომიკურ საფრთხეს, 69% რუსეთს ასახელებს, 11% თურქეთს, 6% აშშ-ს, 5% ჩინეთს, 3%-3% კი – უკრაინას და ირანს.

ამასთან, გამოკითხულების 33% სრულად ემხრობა რუსეთთან შემდგომ დიალოგს. რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების არსებული დინამიკის გათვალისწინებით, 20% აცხადებს, რომ ძალიან უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს და 34% ამბობს, რომ საქართველოში უფრო უსაფრთხოდ გრძნობს თავს, ვიდრე სხვაგან. ამასთან, რესპონდენტების 73% მიიჩნევს, რომ რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ კვლავ მიმდინარეობს. 42% ამბობს, რომ ურჩევნიათ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოში ჩამოსულმა რუსეთის მოქალაქეებმა ქვეყანა დატოვონ.

კითხვაზე როგორი უნდა იყოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, 44% ამბობს, რომ მხოლოდ პრო-ევროპული და პრო-დასავლური. შედეგად, 73% სრულად და 13% გარკვეულწილად უჭერს მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში. 55%-ის თქმით, იმ შემთხვევაშიც დაუჭერდნენ მხარს, თუ ამას რუსეთთან ვაჭრობის შეწყვეტა მოყვებოდა. 45% მიიჩნევს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მთავარი სარგებელი ეკონომიკის გაძლიერებაა, ხოლო 27% ევროკავშირში ინტეგრაციის მთავარ დაბრკოლებად საქართველოში პოლიტიკურ არასტაბილურობას ასახელებს.

გამოკითხულთა 65% სრულად, ხოლო 14% გარკვეულწილად უჭერს მხარს ნატოში გაწევრიანებას. ნატოში გაწევრიანების მთავარ სარგებლად 47% უსაფრთხოებას ასახელებს, ხოლო 27% ამბობს, რომ ნატოში ინტეგრაციის მთავარ დაბრკოლებას რუსეთის წინააღმდეგობა წარმოადგენს.

მედია და ინფორმაციის მიღების წყაროები

რესპონდენტების 26% აცხადებს, რომ ახალი და პოლიტიკური ამბების შესახებ ინფორმაციის მიღებისას ტელეკომპანია „იმედს“ ენდობა, 12% – „მთავარ არხს“, 9% – „რუსთავი 2-ს“, 9% – ტელეკომპანია „პირველს“, 4% – საზოგადოებრივ მაუწყებელს და 3% – „ფორმულას“.

ახალგაზრდებს შორის, 73%-მა სოციალური მედია (მათ შორის 96%-მა „ფეისბუქი“) დაასახელა ინფორმაციის მიღების მთავარ წყაროდ.

