Опрос IRI показывает сильную поддержку гражданами Грузии членства в ЕС и НАТО

Результаты нового опроса общественного мнения, опубликованные «Международным республиканским институтом» (IRI) США 15 ноября, показывают сильную поддержку гражданами Грузии вступления в Евросоюз и НАТО. Опрос также показывает поддержку «Грузинской мечты», прозападной политики и дальнейшего диалога с Россией.

54% респондентов заявляют, что страна развивается в неправильном направлении, а 39% считают, что страна идет по правильному пути. По сравнению с опросом апреля 2023 года показатели улучшились. Кроме того, 55% респондентов называют главными проблемами страны экономику и безработицу, 39% – стоимость жизни и высокие цены, 16% – другие экономические проблемы, 13% – бедность и 8% – образование.

На вопрос, что является самой большой проблемой для демократического развития Грузии и ее будущего, 29% назвали в качестве первого ответа экономическое развитие, за которым следуют возвращение утраченных территорий (18%), безработица (14%), проблемы образования (6%) и права человека (4%).

Опрос общественного мнения проводился Baltic Studies/The Gallup в период с 14 сентября по 14 октября 2023 года по заказу «Международного республиканского института», и в его рамках было опрошено 1 200 человек с избирательным правом и соответствующего возраста, имеющих право голоса, на протяжении всего периода – поинтересовалась Грузия (кроме оккупированных регионов). По заявлению авторов исследования, средняя погрешность результатов составляет +/- 2,5%.

Рейтинги политических партий и выборы

На вопрос – если бы выборы состоялись в следующую субботу, за какую политическую партию вы бы проголосовали? – в качестве первого выбора 25% назвали «Грузинскую мечту», 13% – «Единое национальное движение», 4% – партию Георгия Гахария «За Грузию», 3% – «Стратегия Агмашенебели», 3% – «Гирчи»; по 2% – «Гирчи – больше свободы» и «Дроа», «Лейбористскую партию», «Лело за Грузию», «Граждане» и «За народ».

Что касается негативных рейтингов партий, 40% заявили, что никогда не будут голосовать за «Единое национальное движение», 29% назвали «Грузинскую мечту», 18% – «Гирчи – больше свободы» и «Дроа», 16% – «Гирчи», 13% «Европейскую Грузию», 12% «Консервативное движение», 11% Лейбористскую партию и 10% – «Лело».

Доверие к публичным фигурам и институциям

Среди институций, которые наиболее нравятся, первое место занимает грузинская армия с 77%. Далее идут: Патриархия ГПЦ – с 71%; Полиция – 67%; органы местного самоуправления – 61%; система образования –59%; грузинские СМИ –58%; Администрация премьер-министра –49%; ЦИК –41%; Администрация президента – 41% и прокуратура – 40%.

Ценности, идеология, инклюзивность и гражданская активность

74% респондентов считают, что демократия является наиболее возможной формой правления для Грузии. 51% считают, что грузинская политика движется в сторону большей поляризации.

54% говорят, что большая часть населения Грузии настроена оптимистично.

На вопрос, поддержат ли они кандидата-мужчину или женщину с одинаковой квалификацией на ту или иную должность, 59% ответили, что пол для них не имеет значения. На вопрос, должно ли в грузинской политике быть больше молодежи, 77% ответили положительно.

Международные отношения

51% респондентов считают Европейский Союз важнейшим политическим партнером Грузии, 32% называют США, 19% – Азербайджан, 17% – Украину, 16% – Турцию, по 9% – Армению и Россию. В качестве главной политической угрозы для страны 77% респондентов назвали Россию, 12% Турцию, 9% США, 6% Иран, по 4% – Китай, Армению и Азербайджан.

43% респондентов считают Евросоюз важнейшим экономическим партнером для страны, 31% – США, 28% – Турцию, 24% – Азербайджан, 16% – Россию. Что касается экономической угрозы, 69% называют Россию, 11% – Турцию, 6% – США, 5% – Китай и по 3% – Украину и Иран.

При этом 33% респондентов полностью поддерживают дальнейший диалог с Россией. Учитывая нынешнюю динамику отношений между Россией и Грузией, 20% говорят, что чувствуют себя в полной безопасности, а 34% говорят, что в Грузии они чувствуют себя безопаснее, чем где-либо еще. В то же время, 73% респондентов считают, что агрессия России против Грузии все еще продолжается. 42% говорят, что предпочитают, чтобы российские граждане, приехавшие в Грузию после начала войны в Украине, покинули страну.

На вопрос, какой должна быть внешняя политика Грузии, 44% ответили, что только проевропейская и прозападная. В результате 73% полностью и 13% частично поддерживают вступление Грузии в Евросоюз. По мнению 55%, они поддержали бы это, даже если бы это означало прекращение торговли с Россией. 45% считают, что главным преимуществом вступления в Евросоюз является укрепление экономики, а 27% называют политическую нестабильность в Грузии главным препятствием на пути к интеграции в ЕС.

Вступление в НАТО полностью поддерживают 65% респондентов, а 14% – в той или иной степени. 47% называют безопасность главным преимуществом вступления в НАТО, а 27% говорят, что главным препятствием на пути интеграции в НАТО является противодействие России.

СМИ и источники информации

26% респондентов заявляют, что при получении информации о новостях и политических новостях доверяют телекомпании «Имеди», 12% – «Мтавари архи», 9% – «Рустави-2», 9% – ТВ «Пирвели», 4% – Общественному вещателю и 3% – ТВ «Формула».

Среди молодежи 73% назвали социальные сети (в том числе 96% – Facebook) основным источником получения информации.

