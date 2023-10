ევროპარლამენტარები პრეზიდენტის იმპიჩმენტის წარუმატებელ მცდელობას ეხმიანებიან

საქართველოს პარლამენტში 18 ოქტომბერს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის წარუმატებელ მცდელობას ევროპარლამენტარების გამოხმაურებები მოყვა.

ევროპარლამენტარმა მირიამ ლექსმანმა დაწერა Twitter-ზე: „საღი აზრის გამარჯვება, საქართველოს კონსტიტუციის გამარჯვება, საქართველოს ევროპული მომავლის გამარჯვება“.

კიდევ ერთმა ევროპარლამენტარმა, ვიოლა ფონ კრამონმა განაცხადა: „დემოკრატიული ინსტიტუტები უფრო მედეგი აღმოჩნდა, ვიდრე ოლიგარქიული“. მან პრეზიდენტს მიულოცა, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ დიდი ზიანი მიადგა საქართველოს რეპუტაციას. კრამონის თქმით, ახლა გაორმაგებული ძალისხმევაა საჭირო ზიანის გამოსასწორებლად და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ საქართველო დეკემბერში ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა გახდეს.

Democratic institutions proved to be more resilient than the oligarch.

