Депутаты Европарламента комментируют неудавшуюся попытку импичмента Зурабишвили

Неудачная попытка объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили в Парламенте Грузии 18 октября вызвала реакцию депутатов Европарламента.

Депутат Европарламента Мириам Лексман написала в Твиттере: «Победа здравого смысла, победа Конституции Грузии, победа европейского будущего Грузии».

victory for common sense, victory for the Georgian constitution, and a victory for Georgia’s European future https://t.co/5vQvsIW6tV — Miriam M. Lexmann (@MiriamMLex) October 18, 2023

Еще один депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила: «Демократические институты оказались более эффективными, чем олигархические». Она поздравила президента, однако отметила, что нанесен большой ущерб репутации Грузии. По словам Крамон, теперь необходимы удвоенные усилия, чтобы исправить ущерб и гарантировать, что Грузия станет страной-кандидатом в члены ЕС в декабре.

Democratic institutions proved to be more resilient than the oligarch.

Congrats, President @Zourabichvili_S. But a big damage was done to #Georgia's reputation. Now we must all redouble our efforts to undo the damage & ensure that 🇬🇪 becomes an 🇪🇺EU candidate in December https://t.co/nxO4vvZGnn — Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) October 18, 2023

В тот же день, 18 октября, депутаты Европарламента Анна Фотыга, Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс и Мириам Лексман опубликовали совместное письмо.

«Мы отмечаем, что президент Грузии, согласно Конституции, имеет полномочия представлять свою страну во внешних отношениях. Президент, как глава государства, представляет волю большинства граждан Грузии в стремлении мобилизовать поддержку европейского пути Грузии. Без какого-либо четкого и рационального обоснования правительство Грузии решило не давать официального согласия на визиты президента в 10 различных столиц и международные институты, включая Европарламент, с начала этого года».

По мнению депутатов Европарламента, такое поведение правительства является «явной узурпацией конституционных полномочий президента», что нарушает Конституцию Грузии и европейские принципы конституционной демократии.

«Начав процесс импичмента президенту Зурабишвили, правительство Грузии и партия «Грузинская мечта» показывают, что, вопреки собственным заявлениям, они не поддерживают европейские устремления Грузии. Правительство и правящая партия ставят под угрозу шансы своей страны получить статус кандидата в члены ЕС до конца года, в связи с чем против них должен быть поднят вопрос недоверия», – говорится в сообщении.

По их мнению, инициатива об импичменте президенту является «хорошо подготовленной атакой правящей партии «Грузинская мечта» на главу государства из-за ее сильной проевропейской позиции».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)