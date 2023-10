ირანის ელჩი საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლას ითხოვს

ირანის ელჩმა საქართველოში, მაჰმუდ ადიბმა დაგმო საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე ისრაელის ელჩის, ჰადას მეიცადის გამოსვლა, საქართველოს ხელისუფლებას პალესტინის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა და კომიტეტის სხდომაზე გამოსვლა მოითხოვა.

„კატეგორიულად ვგმობ სიონისტური რეჟიმის ელჩის მიერ საქართველოს პარლამენტში გამოთქმულ უსაფუძვლო ბრალდებებს ირანის წინააღმდეგ. ირანი მხარს უჭერს პალესტინის უფლებებს, მაგრამ არ არის ჩართული მათ საპასუხო ქმედებებში, ვინაიდან ამ ქმედებებს თავად პალესტინელები განსაზღვრავენ“, – დაწერა ირანის ელჩმა Twitter-ზე 13 ოქტომბერს. მისი თქმით, ირანი ელის, რომ საქართველო, როგორც „ოკუპაციის ხანგრძლივი მოწინააღმდეგე, პალესტინელი ხალხის გვერდზე დადგება თავისუფლების, სამართლიანობისა და მათი მიწის ოკუპაციის დასრულების ძიების გზაზე“.

In the spirit of fairness and diplomacy, I've formally requested @shpapuashvili an equal opportunity to address the Foreign Relations Committee.

It's essential to clarify our stance after false accusations were made by the Ambassador of the Israeli regime. https://t.co/nvJFwMrT7r