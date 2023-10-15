Посол Ирана просит выступить в Комитете по внешним отношениям Парламента Грузии

Посол Ирана в Грузии Махмуд Адиб осудил выступление посла Израиля Хадас Мейцад на заседании Комитета по международным отношениям Парламента Грузии, призвал власти Грузии поддержать Палестину и попросил своего выступления на заседании комитета.

«Категорически осуждаю необоснованные обвинения в адрес Ирана, высказанные послом сионистского режима в Парламенте Грузии. Иран поддерживает права палестинцев, но не участвует в их ответных действиях, поскольку эти действия определяются самими палестинцами», – написал иранский посол в Twitter 13 октября. По его словам, Иран ожидает, что Грузия, как «давний противник оккупации, поддержит палестинский народ в его стремлении к свободе, справедливости и прекращению оккупации своей земли».

In the spirit of fairness and diplomacy, I've formally requested @shpapuashvili an equal opportunity to address the Foreign Relations Committee.

It's essential to clarify our stance after false accusations were made by the Ambassador of the Israeli regime. https://t.co/nvJFwMrT7r — Mahmoud Adib (@AmbassadorAdib) October 13, 2023

Посол Ирана также написал, что «в духе справедливости и дипломатии» он попросил у спикера Парламента Грузии Шалвы Папуашвили равную возможность выступить в Комитете по международным отношениям, поскольку «необходимо прояснить нашу позицию после ложных обвинений посла израильского режима».

Парламент Грузии публично не отреагировал на просьбу иранского посла.

12 октября на заседании Комитета по международным отношениям была заслушана посол Израиля в Грузии Хадас Мейцад. Хадас Мейцад рассказала о трагической потере более 1300 жизней в результате террористических действий ХАМАС и отметила, что эта атака ХАМАС направлена ​​против всего, во что верят Израиль, Грузия, Америка и остальной цивилизованный мир.

Посол Израиля заявила, что ХАМАС не смог бы осуществить нападение без финансовой, материально-технической или другой поддержки Ирана. Она также заявила, что Иран несет ответственность за возможности ХАМАС и их использование.

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