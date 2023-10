საქართველოს ხელისუფლება ისრაელზე „ჰამასის“ თავდასხმას გმობს

საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აშშ-სა და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულად აღიარებული ორგანიზაცია „ჰამასის“ მიერ დღეს დილით ისრაელზე განხორციელებულ თავდასხმას გამოეხმაურნენ.

საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა: „ღრმად შეშფოთებული ვარ ისრაელში ესკალაციისა და უდანაშაულო მსხვერპლის გამო. საქართველო ამ რთულ ვითარებაში სრულ სოლიდარობას უცხადებს ისრაელის სახელმწიფოს. ტერორსა და არაადამიანობას თანამედროვე სამყაროში ადგილი არ აქვს“.

Deeply concerned with the recent escalation in 🇮🇱 and the loss of innocent human lives. 🇬🇪 stands in full solidarity with the State of Israel in these difficult moments.



Terror and inhumanity should have no place in our modern world. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 7, 2023

პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაგმო ისრაელის სახელმწიფოზე და ისრაელის მოქალაქეებზე ტერორისტული თავდასხმა. მან სამძიმარი გამოუცხადა ხელისუფლებას და მოსახლეობას და დაშავებულებს სწრაფი გამოჯანმრთელება უსურვა.

I strongly condemn terrible terrorists attack on the state of Israel and Israeli citizens, the loss of lives, and serious injuries to many. Heartfelt condolences to the Government and People of the State of Israel, wishing speedy recovery to all those injured. — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) October 7, 2023

პარლამენტის თავმჯდომარემ, შალვა პაპუაშვილმა „ჰამასის“ თავდასხმას ისრაელის სახელმწიფოს წინააღმდეგ „გაუმართლებელი, სასტიკი და არაჰუმანური აგრესია“ უწოდა. „ქართველი ხალხი მხარს უჭერს მოძმე ისრაელს. მსოფლიოში ასეთი ძალადობის ადგილი არ უნდა იყოს“, – განაცხადა მან.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ასევე დაგმო თავდასხმა და სოლიდარობა გამოუცხადა ისრაელის ხელისუფლებას და ხალხს.

ანალოგიური გზავნილი გაავრცელა საქართველოს ელჩმა ისრაელში, ლაშა ჟვანიამ.

მასალა განახლდება…

