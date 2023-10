საკონსტიტუციო სასამართლო პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხს განიხილავს

საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის საკითხის განხილვა მიმდინარეობს. სასამართლო სხდომაზე განხილვის საგანია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს კონსტიტუციის 52-ე მუხლის ა) პუნქტის დარღვევა, რომელიც ითვალისწინებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტს შეუძლია განახორციელოს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება საგარეო ურთიერთობებში და მოლაპარაკება აწარმოოს სხვა სახელმწიფოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მხოლოდ მთავრობის თანხმობით.

საქმე პრეცედენტულია: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო თავისი იურისდიქციის ფარგლებში პირველად განიხილავს იმპიჩმენტის საკითხს.

პრეზიდენტს პარლამენტის ყოფილი წევრი „ქართული ოცნებიდან“, თამარ ჩუგოშვილი და საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, მაია კოპალეიშვილი წარმოადგენენ.

სხდომას ესწრება „ქართული ოცნების“ ხუთი დეპუტატი, მათ შორის პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, ასევე მიხეილ სარჯველაძე, ანრი ოხანაშვილი, თენგიზ შარმანაშვილი და გიორგი კახიანი.

სხდომის დასაწყისში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ მერაბ ტურავამ უკმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ პრეზიდენტი სხდომას არ ესწრებოდა და ჰკითხა მის წარმომადგენლებს, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ პრეზიდენტი უპატივცემულობას ავლენს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ, რადგან მას გადაადგილება არ უჭირს და შეეძლო ფიზიკურად დასწრებოდა სხდომას.

მისივე თქმით, თუ სასამართლო უკმაყოფილო იქნება, მას შეუძლია გადაწყვეტილება მიიღოს პრეზიდენტის სხდომაზე სავალდებულო დასწრებასთან დაკავშირებით, რადგან წარმომადგენლებმა, პრეზიდენტისგან განსხვავებით, შეიძლება იცოდნენ მხოლოდ იურიდიული მხარე და არა საქმის ფაქტობრივი დეტალები.

პრეზიდენტის წარმომადგენლების პოზიციით, პრეზიდენტის სავალდებულო დასწრების შესახებ გადაწყვეტილება პროცესის პოლიტიზირებას გამოიწვევს. „ეს არანაირად არ არის გამოხატულება მისი მხრიდან არც უპატივცემულობის, ეს ასე არ უნდა იქნას განმარტებული. ასე განმარტავს პარლამენტი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ასე არ უნდა განმარტოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, ვინაიდან პრეზიდენტი მოქმედებს კანონის დაცვით“, – განაცხადა ჩუგოშვილმა.

“ქართული ოცნების” თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის თქმით, მისი სურვილია, რომ პრეზიდენტს განსხვავებული დამოკიდებულება ჰქონოდა საკონსტიტუციო სასამართლოსა და საქართველოს კონსტიტუციის მიმართ. „ეს არ არის პოლიტიკური განცხადება, ეს არის ჩემი, როგორც იურისტი პოზიცია, როგორც სახელმწიფო თანამდებობის პირის პოზიცია და ამ პოზიციას ვახმოვანებ ხალხის მიერ არჩეული 80 პარლამენტის წევრის სახელით“, – განაცხადა მან.

კობახიძის თქმით, „ეს ძალიან მარტივი კაზუსია – საჭირო იყო ვიზიტზე თანხმობა, ეს თანხმობა არ მიუღია, მაინც წავიდა, დაირღვა კონსტიტუცია“.

მმართველი პარტიის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ პრეზიდენტმა თავად აღიარა ვიზიტების არაკონსტიტუციურობა. კერძოდ, მან თავად ითხოვა ნებართვა ვიზიტების განსახორციელებლად. ამრიგად, მან იცოდა, რომ შესაბამის ვიზიტებს ნებართვა სჭირდებოდა.

მან ასევე განაცხადა, რომ ვინაიდან ვიზიტები ბიუჯეტიდან არ დაფინანსებულა და ზურაბიშვილი საზღვარგარეთ საკუთარი სახსრებით წავიდა, ეს იყო „პირდაპირი აღიარება“ იმისა, რომ ვიზიტები არალეგიტიმური იყო და „სწორედ ამის გამო მოუწია მას საკუთარი ჯიბის ფულის დახარჯვა. მას რომ დაეხარჯა ბიუჯეტის ფული, ეს, კონსტიტუციის დარღვევასთან ერთად, იქნებოდა სისხლის სამართლის დანაშაულიც, რადგან ეს არის არამიზნობრივი ხარჯი“.

კობახიძემ განაცხადა, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში პრეზიდენტმა მთავრობას საზღვარგარეთ ვიზიტის ნებართვა 38-ჯერ სთხოვა. მათ შორის, 2022 წელს საქართველოს კანდიდატის სტატუსის შესახებ ევროკომისიის გადაწყვეტილებამდე მან მთავრობის თანხმობით ევროპაში შეხვედრები გამართა, რასაც, კობახიძის თქმით, არანაირი შედეგი არ მოჰყოლია. მმართველი პარტიის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ პრეზიდენტმა მთავრობას დიდი ბრიტანეთის დედოფლის დაკრძალვასა და მეფის კორონაციაზე დასწრების ნებართვა სთხოვა და დასძინა, რომ ნაკლებად პოლიტიკური შინაარსის ვიზიტებსაც კი სჭირდება ნებართვა და ეს პრეზიდენტმაც იცის.

მან ასევე განაცხადა, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება მხოლოდ ხელისუფლების ექსკლუზიური უფლებამოსილებაა და ის პრეზიდენტის უფლებამოსილებისგან უნდა გაიმიჯნოს. ასევე, კონსტიტუციის ახალი რედაქციით, პრეზიდენტი აღარ არის საგარეო ურთიერთობების უმაღლესი წარმომადგენელი და ის მხოლოდ წარმომადგენელია.

პრეზიდენტის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ პრეზიდენტი არ ახორციელებდა თავის წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას კონსტიტუციის 52-ე მუხლის შესაბამისად, არამედ ასრულებდა თავის როლს საგარეო ურთიერთობებში საქართველოს კონსტიტუციის 49-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, რომლის თანახმადაც „საქართველოს პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში“.

კოპალეიშვილმა აღნიშნა, რომ სასამართლოს პასუხისმგებლობა ძალიან დიდია, რადგან ის შესაძლოა იქცეს საპარლამენტო უმრავლესობის პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ, ვინაიდან პრეზიდენტის წინააღმდეგ მიმდინარე იმპიჩმენტის შინაარსი აშკარად პოლიტიკურია, მას არ გააჩნია კონსტიტუციური ან სამართლებრივი გამართლება. „წარდგინების გაცნობისას ყველა ვრწმუნდებით, რომ პარლამენტის პოლიტიკური უმრავლესობის მიერ წარდგენილი წარდგინება არის დაუსაბუთებელი, ვერ პასუხობს იმპიჩმენტისთვის „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ ორგანული კანონით დადგენილ მოთხოვნებს… და მიუხედავად ჩემი თქვენდამი პატივისცემისა, ძვირფასო სასამართლოო, უნდა მოგახსენოთ, რომ წარდგინება არ უნდა მიეღო სასამართლოს არსებითად განსახილველად“, – დასძინა კოპალეიშვილმა.

თამარ ჩუგოშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ქართული ოცნების დეპუტატები კონსტიტუციის დარღვევად არ მიიჩნევენ სახელმწიფოს მეთაურის შეხვედრას სხვა ქვეყნის მეთაურებთან ან მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან. „არსებობს მთელი რიგი ურთიერთობებისა, რომლებიც არ წარმოადგენს 52-ე მუხლით დადგენილ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებას, თუმცა გულისხმობს დიპლომატიურ ურთიერთობებს და ეს უნდა გავმიჯნოთ და ეს ამ საქმისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. პრეზიდენტი ახორციელებს მთელ რიგ ურთიერთობებს, რომლებიც, თავისი არსით, არ საჭიროებენ მთავრობასთან შეთანხმებას. ეს არცერთ ეტაპზე არ გამხდარა სადაო, მათ შორის არ გაუხდია სადაო საქართველოს მთავრობას“. მისი თქმით, გაუგებარია რატომ უკავშირებს ქართული ოცნება 52-ე მუხლს პრეზიდენტის საზღვარგარეთ წასვლას ან რატომ ამახვილებს ყურადღებას გეოგრაფიაზე.

ჩუგოშვილმა დასძინა, რომ მასპინძელი ქვეყნის მიერ პროტოკოლის წესებით დროშის ფონზე მიღება, მისალმება და ფოტოების გადაღება წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელების მტკიცებულებად ვერ იქნება გამოყენებული. საქართველოს პრეზიდენტის სტატუსი, განურჩევლად იმისა, ახორციელებს თუ არა იგი თავის უფლებამოსილებას კონსტიტუციის 49-ე ან 52-ე მუხლების ფარგლებში, უცვლელია. ის არის საქართველოს პრეზიდენტი და ამიტომ პროტოკოლის დაცვა პატივისცემის გამოხატულებაა.

