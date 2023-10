Конституционный суд рассматривает вопрос об импичменте президента Зурабишвили

В Конституционном суде рассматривается вопрос об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили. Предметом обсуждения на судебном заседании является нарушение президентом Грузии пункта а) статьи 52 Конституции Грузии, согласно которому, президент Грузии может осуществлять представительные полномочия во внешних сношениях и вести переговоры с другими государствами и международными организациями только с одобрения правительства.

Дело является прецедентным: Конституционный суд Грузии впервые в пределах своей юрисдикции рассматривает вопрос об импичменте.

Президента представляют бывший депутат Парламента от «Грузинской мечты» Тамар Чугошвили и бывший судья Конституционного суда Майя Копалеишвили.

На заседании присутствуют пять депутатов «Грузинской мечты», в том числе председатель партии Ираклий Кобахидзе, а также Михаил Сарджвеладзе, Анри Оханашвили, Тенгиз Шарманашвили и Георгий Кахиани.

В начале заседания председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава выразил недовольство тем, что президент не присутствовала на заседании, и спросил ее представителей, означает ли это, что президент проявляет неуважение к Конституционному суду, поскольку у нее нет проблем с передвижением и она может физически присутствовать на заседании.

По его же словам, если суд будет недоволен, он может принять решение об обязательном присутствии президента на заседании, поскольку представители, в отличие от президента, могут знать только юридическую сторону, а не фактические детали дела.

