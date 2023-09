თბილისის საკრებულოს წევრის წინააღმდეგ ძალადობის საქმეზე 6 პირს ბრალი წარედგინა

Less than a minute

საქართველოს პროკურატურამ ნაციონალური მოძრაობიდან თბილისის საკრებულოს წევრის, ირაკლი ეძგვერაძის წინააღმდეგ ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობის ფაქტზე ექვს პირს ბრალი წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით, ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით ის სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს.

სამართალდამცავებმა ბრალდებულები 23 სექტემბერს დააკავეს. მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის 1-ლი პრიმა ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით (ძალადობა ჩადენილი ჯგუფურად და ორი ან მეტი პირის მიმართ) წარედგინათ, რაც სასჯელის სახით 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

„შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება, აღნიშნულ თავდასხმაში მონაწილე სხვა პირთა დადგენის მიზნით“, – ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.

