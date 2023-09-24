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Офис Прокуратуры в Тбилиси. Фото: pog.gov.ge
Новости

По делу о насилии в отношении депутата Тбилисского Сакребуло предъявлены обвинения шести лицам

Civil.ge Send an email 24/09/2023 - 19:05
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Прокуратура Грузии предъявила обвинения шести лицам по факту группового насилия в отношении члена Тбилисского Сакребуло от оппозиционного «Национального движения» Ираклия Эдзгверадзе. По заявлению прокуратуры, она обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании обвиняемым предварительного заключения в качестве меры пресечения.

Правоохранители задержали обвиняемых 23 сентября. Им предъявлено обвинение по подпунктам «б» и «в» первой части статьи 126 УК Грузии (насилие, совершенное в группе и в отношении двух и более лиц), что наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

«Расследование уголовного дела в МВД продолжается с целью установления других лиц, причастных к указанному нападению», – говорится в сообщении прокуратуры.

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Civil.ge Send an email 24/09/2023 - 19:05
2 Less than a minute

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