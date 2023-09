По делу о насилии в отношении депутата Тбилисского Сакребуло предъявлены обвинения шести лицам

Less than a minute

Прокуратура Грузии предъявила обвинения шести лицам по факту группового насилия в отношении члена Тбилисского Сакребуло от оппозиционного «Национального движения» Ираклия Эдзгверадзе. По заявлению прокуратуры, она обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании обвиняемым предварительного заключения в качестве меры пресечения.

Правоохранители задержали обвиняемых 23 сентября. Им предъявлено обвинение по подпунктам «б» и «в» первой части статьи 126 УК Грузии (насилие, совершенное в группе и в отношении двух и более лиц), что наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

«Расследование уголовного дела в МВД продолжается с целью установления других лиц, причастных к указанному нападению», – говорится в сообщении прокуратуры.

