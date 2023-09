პარლამენტმა ქეთევან ჩარკვიანის დეპუტატის უფლებამოსილება ცნო

Less than a minute

საქართველოს პარლამენტში 19 სექტემბერს გამართულ პლენარულ სხდომაზე 84-მა დეპუტატმა მხარი დაუჭირა „ქართული ოცნებიდან“ პარლამენტის ახალი წევრის, ქეთევან ჩარკვიანის უფლებამოსილების ცნობას.

ქეთევან ჩარკვიანმა უკვე ყოფილი დეპუტატი ქეთევან დუმბაძე ჩაანაცვლა, რომელსაც მწერალთა სახლის დირექტორად დანიშვნის გამო, სადეპუტატო უფლებამოსილება ვადაზე ადრე, 5 სექტემბერს შეუწყდა.

