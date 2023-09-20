Парламент признал депутатские полномочия Кетеван Чарквиани

На пленарном заседании Парламента Грузии 19 сентября 84 депутата поддержали признание депутатских полномочий нового члена законодательного органа от правящей партии «Грузинская мечта» Кетеван Чарквиани.

Кетеван Чарквиани заменила уже бывшего депутата Кетеван Думбадзе, чьи парламентские полномочия были прекращены досрочно 5 сентября в связи с назначением на должность директора Дома писателей.

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