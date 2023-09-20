 Placeholder canvas
Источник: Парламент Грузии
Новости

Парламент признал депутатские полномочия Кетеван Чарквиани

Civil.ge Send an email 20/09/2023 - 12:57
1 Less than a minute

На пленарном заседании Парламента Грузии 19 сентября 84 депутата поддержали признание депутатских полномочий нового члена законодательного органа от правящей партии «Грузинская мечта» Кетеван Чарквиани.

Кетеван Чарквиани заменила уже бывшего депутата Кетеван Думбадзе, чьи парламентские полномочия были прекращены досрочно 5 сентября в связи с назначением на должность директора Дома писателей.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 20/09/2023 - 12:57
1 Less than a minute

მსგავსი/Related

Президент Зурабишвили встретилась с представителями НПО

19/09/2023 - 17:02

Служба статистики: Внешняя торговля Грузии за январь-август выросла на 16,8%

19/09/2023 - 15:08

Глава Парламента Грузии встретился со своим венгерским коллегой

19/09/2023 - 12:57

В Украине погиб еще один грузинский боец ​​

19/09/2023 - 12:45
© Copyright: Civil Georgia 2023
Back to top button