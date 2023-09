Парламент признал депутатские полномочия Кетеван Чарквиани

Less than a minute

На пленарном заседании Парламента Грузии 19 сентября 84 депутата поддержали признание депутатских полномочий нового члена законодательного органа от правящей партии «Грузинская мечта» Кетеван Чарквиани.

Кетеван Чарквиани заменила уже бывшего депутата Кетеван Думбадзе, чьи парламентские полномочия были прекращены досрочно 5 сентября в связи с назначением на должность директора Дома писателей.

