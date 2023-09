საქართველოს დელეგაცია პრემიერის ხელმძღვანელობით გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიას ესწრება

16 სექტემბერს, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში ნიუ-იორკში ვიზიტი დაიწყო, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 78-ე სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. იგი სესიაზე სიტყვით გამოვა და ვიზიტის ფარგლებში რიგ მაღალი დონის შეხვედრებსაც გამართავს.

18 სექტემბერს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვიზიტის ფარგლებში თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეფ თაიფ ერდოღანს შეხვდა, სადაც მხარეებმა რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე იმსჯელეს და ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის შედეგები მიმოიხილეს.

პრემიერ-მინისტრის პრეს-სამსახურის ინფორმაციით, ღარიბაშვილმა ორი ქვეყნის თანამშრომლობაში მიღწეულ პროგრესს გაუსვა ხაზი, რაც, მისი თქმით, აისახა როგორც ეკონომიკურ, ისე პოლიტიკურ განზომილებაში. მან ასევე აღნიშნა, რომ არსებული რეგიონული პროექტები ეფექტური სტრატეგიული თანამშრომლობის, მდგრადი განვითარებისა და საიმედო პარტნიორობის ნათელი მაგალითია საქართველოსა და თურქეთს შორის, რაც „მეტ ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას, უსაფრთხოებასა და მედეგობას მოუტანს ორივე ქვეყანას“.

მთავრობის მეთაურმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანს საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე – ევროპული და ჩრდილოატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა.

თურქეთის საინფორმაციო სააგენტოს Anadolu-ს ინფორმაციით, მხარეებმა „შუა დერეფნის“ პროექტის განხორციელების მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი. თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ „ბაქო-თბილისი-ყარსის“ სარკინიგზო პროექტის სწრაფი განხორციელება მთავარი პრიორიტეტია და მადლობა გადაუხადა საქართველოს თებერვალში თურქეთის მიწიძვრის შემდეგ აღმოჩენილი დახმარებისთვის. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობის მოცულობის 3 მილიარდი აშშ დოლარიდან 5 მილიარდ აშშ დოლარამდე ზრდის მნიშვნელობასაც გაუსვეს ხაზი.

აშშ-ში ვიზიტის ფარგლებში. საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი გერმანიის საგარეო საქმეთა ფედერალურ მინისტრს, ანალენა ბერბოკს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესზე.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ილია დარჩიაშვილმა ანალენა ბერბოკს ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოს მიერ ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების კუთხით გაწეული ძალისხმევის შესახებ და იმედი გამოთქვა,რომ საქართველოს პროგრესი და სხვადასხვა მიმართულებით განხორციელებული რეფორმები სათანადოდ იქნება აღიარებული, რაც აისახება შესაბამის გადაწყვეტილებაში ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ.

მინისტრებმა მიმოიხილეს ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგში არსებული საკითხები და ორ ქვეყანას შორის არსებული მჭიდრო პარტნიორობა. დარჩიაშვილმა მადლობა გადაუხადა კოლეგას, გერმანიის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ გამოხატული მტკიცე მხარდაჭერისთვის.

