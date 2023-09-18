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Источник: Garibashvili.ge
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Грузинская делегация во главе с премьер-министром участвует в сессии ГА ООН

Civil.ge Send an email 18/09/2023 - 13:15
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16 сентября премьер-министр Иракли Гарибашвили в составе грузинской делегации начал свой визит в Нью-Йорк, где принимает участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он выступит на сессии и проведет в рамках визита ряд встреч на высоком уровне.

Встреча Гарибашвили с президентом Турции

18 сентября в рамках визита премьер-министр Грузии встретился с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом, где стороны обсудили вопросы региональной безопасности и рассмотрели результаты стратегического партнёрства двух стран.

По сообщению пресс-службы премьер-министра, Гарибашвили подчеркнул прогресс, достигнутый в сотрудничестве между двумя странами, который, по его словам, нашел отражение как в экономическом, так и в политическом измерении. Он также отметил, что существующие региональные проекты являются ярким примером эффективного стратегического сотрудничества, устойчивого развития и надежного партнерства между Грузией и Турцией, которое «принесет больше экономической независимости, безопасности и процветания обеим странам».

Глава правительства поблагодарил Реджепа Тайип Эрдогана за решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии, а также европейской и североатлантической интеграции.

По информации турецкого информационного агентства Anadolu, стороны подчеркнули важность реализации проекта «Среднего коридора». Президент Турции заявил, что быстрая реализация проекта железной дороги «Баку-Тбилиси-Карс» является главным приоритетом и поблагодарил Грузию за помощь, оказанную после землетрясения в Турции в феврале. Стороны также подчеркнули важность увеличения объема торговли между двумя странами с 3 миллиардов долларов США до 5 миллиардов долларов США.

Встреча Ильи Дарчиашвили с немецким коллегой

В рамках визита в США министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. На встрече стороны сосредоточили внимание на процессе вступления Грузии в Евросоюз.

По информации МИД Грузии, Илия Дарчиашвили предоставил Аннелене Бурбок подробную информацию об усилиях, предпринимаемых Грузией в плане выполнения рекомендаций Еврокомиссии, и выразил надежду, что прогресс Грузии и реформы, реализованные в различных направлениях, получат должное признание, что найдет отражение в соответствующем решении о предоставлении стране статуса кандидата.

Министры рассмотрели вопросы повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества и тесного партнёрства между двумя странами. Дарчиашвили поблагодарил своего коллегу за решительную поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Материал будет обновляться…

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Civil.ge Send an email 18/09/2023 - 13:15
4 1 minute read

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