საქართველოს პრემიერმინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი 31 ოქტომბერს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს ესტუმრა, სადაც იგი უკვე შეხვდა საამიროების პრეზიდენტს, შეიხ მოჰამედ ბინ ზაიედ ალ-ნაჰიანის.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, შეხვედრაზე მხარეებმა, სხვა საკითხებთან ერთად, „ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა სფეროში არსებული ნაყოფიერი თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებებიც მიმოიხილეს“.

საქართველოს პრემიერმა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნეს, რომ ქვეყნებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის დამყარების მიზნით, მოლაპარაკებები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ამ კონტექსტში პრემიერმა ღარიბაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ აღნიშნული „ხელსაყრელ კლიმატს შექმნის ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობისა და განვითარებისათვის“.

Happy to meet the president of 🇦🇪 Sheik @MohamedBinZayed in Abu Dhabi today. Discussed the ongoing bilateral & future cooperation between the two countries, as well as enhancing trade and investment flows between 🇬🇪 & 🇦🇪 for the greater benefit of our nations. pic.twitter.com/uSKlGslogL

— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) October 31, 2022