Ираклий Гарибашвили находится с визитом в ОАЭ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 31 октября посетил Объединенные Арабские Эмираты, где уже встретился с президентом Эмиратов шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль-Нахайяном.

По сообщению Администрации правительства Грузии, на встрече стороны рассмотрели, среди прочего, основные направления «плодотворного сотрудничества» двух стран в различных сферах.

Премьер-министр Грузии и президент Объединенных Арабских Эмиратов также отметили, что переговоры по установлению режима свободной торговли между странами проходят в активном режиме. В этом контексте премьер-министр Гарибашвили подчеркнул, что это «создаст благоприятный климат для продвижения и развития торгово-экономических отношений между двумя странами».

Happy to meet the president of 🇦🇪 Sheik @MohamedBinZayed in Abu Dhabi today. Discussed the ongoing bilateral & future cooperation between the two countries, as well as enhancing trade and investment flows between 🇬🇪 & 🇦🇪 for the greater benefit of our nations. pic.twitter.com/uSKlGslogL — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) October 31, 2022

Встреча с министром толерантности и равноправия

В рамках визита в Абу-Даби премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился с министром толерантности и равноправия Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Нахайяном Мубараком Аль-Нахайяном и обсудил основные направления существующего сотрудничества между двумя странами и перспективы для углубления будущего сотрудничества.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, премьер-министр Гарибашвили отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются «привлекательным коммерческим, торговым и технологическим центром, и его растущее международное позиционирование во всех направлениях заслуживает высокой оценки».

Показательно, что шейх Нахайян Мубарак Аль-Нахайян инвестировал в Грузию 150 миллионов долларов США.

Ираклий Гарибашвили уже завершил свой визит в Объединенные Арабские Эмираты. Вместе с ним Абу-Даби также посетили: вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили; министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава Администрации правительства Реваз Джавелидзе.

Примечание: материал обновлен в соответствии с информацией о встрече премьер-министра Грузии с министром толерантности и равноправия ОАЭ.

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