Ираклий Гарибашвили находится с визитом в ОАЭ
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 31 октября посетил Объединенные Арабские Эмираты, где уже встретился с президентом Эмиратов шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль-Нахайяном.
По сообщению Администрации правительства Грузии, на встрече стороны рассмотрели, среди прочего, основные направления «плодотворного сотрудничества» двух стран в различных сферах.
Премьер-министр Грузии и президент Объединенных Арабских Эмиратов также отметили, что переговоры по установлению режима свободной торговли между странами проходят в активном режиме. В этом контексте премьер-министр Гарибашвили подчеркнул, что это «создаст благоприятный климат для продвижения и развития торгово-экономических отношений между двумя странами».
Встреча с министром толерантности и равноправия
В рамках визита в Абу-Даби премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился с министром толерантности и равноправия Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Нахайяном Мубараком Аль-Нахайяном и обсудил основные направления существующего сотрудничества между двумя странами и перспективы для углубления будущего сотрудничества.
По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, премьер-министр Гарибашвили отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются «привлекательным коммерческим, торговым и технологическим центром, и его растущее международное позиционирование во всех направлениях заслуживает высокой оценки».
Показательно, что шейх Нахайян Мубарак Аль-Нахайян инвестировал в Грузию 150 миллионов долларов США.
Ираклий Гарибашвили уже завершил свой визит в Объединенные Арабские Эмираты. Вместе с ним Абу-Даби также посетили: вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили; министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава Администрации правительства Реваз Джавелидзе.
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