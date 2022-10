რუმინეთის ეროვნული თავდაცვის მიისტრი, ვასილე დინკუ თბილისს სტუმრობს, სადაც იგი 18 ოქტომბერს უკვე შეხვდა საქართველოს პრემიერმინისტრს, ირაკლი ღარიბაშვილს და თავდაცვის მინისტრს, ჯუანშერ ბურჭულაძეს.

I have just landed in Tbilisi for meetings with my counterpart, Juansher Burchuladze, and with the Prime Minister of Georgia, Irakli Garibashvili. Bilateral cooperation in the military and regional context will be one of the main topics of the talks. 🇷🇴🤝🇬🇪 pic.twitter.com/F2T4FS1GEm

— Vasile Dincu (@VasileDincu) October 17, 2022