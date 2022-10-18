Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку находится с визитом в Тбилиси, где 18 октября уже встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

I have just landed in Tbilisi for meetings with my counterpart, Juansher Burchuladze, and with the Prime Minister of Georgia, Irakli Garibashvili. Bilateral cooperation in the military and regional context will be one of the main topics of the talks. 🇷🇴🤝🇬🇪 pic.twitter.com/F2T4FS1GEm — Vasile Dincu (@VasileDincu) October 17, 2022

Встреча с премьер-министром

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, премьер-министр Ираклий Гарибашвили обсудил с главой румынского оборонного ведомства грузино-румынское сотрудничество и отношения с НАТО и ЕС.

Согласно той же информации, особое внимание стороны уделили будущим отношениям в сфере обороны. Отмечалось, что недавно подписанная декларация об установлении стратегического партнерства придаст новый импульс тесным отношениям между двумя странами.

Ираклий Гарибашвили и Василе Дынку также обсудили предоставление Грузии европейской перспективы, во время чего премьер-министр Грузии подчеркнул, что «правительство страны готово выполнить взятые на себя обязательства, чтобы быстро добиться прогресса на пути к вступлению в Евросоюз».

Они также акцентировали внимание на интеграции Грузии в НАТО и отметили значительный вклад Румынии в реализацию Существенного пакета НАТО-Грузия. Стороны также рассмотрели вопросы безопасности Черного моря.

Ираклий Гарибашвили поблагодарил министра обороны Румынии за твердую поддержку его страной территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также европейских и евроатлантических устремлений страны. Он также отметил значительный вклад Румынии в Миссию наблюдателей ЕС в Грузии.

Встреча с министром обороны

По сообщению Министерства обороны Грузии, министры двух стран обсудили обстановку в области безопасности и вызовы в регионе. Особое внимание они акцентировали на важности стабильности и развития Черноморского региона.

По той же информации, говоря о растущей динамике и дальнейших перспективах двустороннего сотрудничества в области обороны между двумя странами, стороны отметили, что сотрудничество с Румынией имеет важное значение с точки зрения укрепления обороноспособности, военного образования, совместных учений, а также участие румынских военных в многонациональных учениях, участие Румынии в Миссии наблюдателей ЕС.

Министр обороны Грузии обратил внимание на проводимые в ведомстве реформы, которые направлены на совместимость со стандартами альянса. Он также рассказал о реализации инициатив, определенных Существенным пакетом НАТО-Грузия (SNGP).

В ходе встречи со своим румынским коллегой министр обороны Грузии обратил внимание на проводимые в ведомстве реформы, которые направлены на совместимость со стандартами альянса. Он также рассказал о реализации инициатив, определенных Основным пакетом НАТО-Грузия (SNGP).

Стороны также отметили, что Румыния является одним из верных сторонников территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также ее интеграции в ЕС и НАТО. Они подчеркнули, что сотрудничество между странами важно для стабильности в Черноморском регионе, сдерживания агрессивных действий России и борьбы с гибридными вызовами.

Министры обороны двух стран также подписали Стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое направлено на дальнейшее углубление существующего взаимодействия. Был подписан годовой план двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

После встречи Джуаншер Бурчуладзе заявил, что визит министра обороны Румынии в Грузию очень важен, так как «Румыния является особым партнером для Грузии, как в оборонном, так и в политическом направлении, и очень активно участвует в процессах, связанных с интеграцией Грузии в оборонные и другие европейские структуры».

Он также подчеркнул, что «очень активно» обсуждал безопасность Черноморского региона с министром обороны Румынии и наметил «общие планы, которые мы будем совместно реализовывать в ближайшее время».

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