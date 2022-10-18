Министр обороны Румынии находится с визитом в Тбилиси
Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку находится с визитом в Тбилиси, где 18 октября уже встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.
Встреча с премьер-министром
По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, премьер-министр Ираклий Гарибашвили обсудил с главой румынского оборонного ведомства грузино-румынское сотрудничество и отношения с НАТО и ЕС.
Согласно той же информации, особое внимание стороны уделили будущим отношениям в сфере обороны. Отмечалось, что недавно подписанная декларация об установлении стратегического партнерства придаст новый импульс тесным отношениям между двумя странами.
Ираклий Гарибашвили и Василе Дынку также обсудили предоставление Грузии европейской перспективы, во время чего премьер-министр Грузии подчеркнул, что «правительство страны готово выполнить взятые на себя обязательства, чтобы быстро добиться прогресса на пути к вступлению в Евросоюз».
Они также акцентировали внимание на интеграции Грузии в НАТО и отметили значительный вклад Румынии в реализацию Существенного пакета НАТО-Грузия. Стороны также рассмотрели вопросы безопасности Черного моря.
Ираклий Гарибашвили поблагодарил министра обороны Румынии за твердую поддержку его страной территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также европейских и евроатлантических устремлений страны. Он также отметил значительный вклад Румынии в Миссию наблюдателей ЕС в Грузии.
Встреча с министром обороны
По сообщению Министерства обороны Грузии, министры двух стран обсудили обстановку в области безопасности и вызовы в регионе. Особое внимание они акцентировали на важности стабильности и развития Черноморского региона.
По той же информации, говоря о растущей динамике и дальнейших перспективах двустороннего сотрудничества в области обороны между двумя странами, стороны отметили, что сотрудничество с Румынией имеет важное значение с точки зрения укрепления обороноспособности, военного образования, совместных учений, а также участие румынских военных в многонациональных учениях, участие Румынии в Миссии наблюдателей ЕС.
Министр обороны Грузии обратил внимание на проводимые в ведомстве реформы, которые направлены на совместимость со стандартами альянса. Он также рассказал о реализации инициатив, определенных Существенным пакетом НАТО-Грузия (SNGP).
В ходе встречи со своим румынским коллегой министр обороны Грузии обратил внимание на проводимые в ведомстве реформы, которые направлены на совместимость со стандартами альянса. Он также рассказал о реализации инициатив, определенных Основным пакетом НАТО-Грузия (SNGP).
Стороны также отметили, что Румыния является одним из верных сторонников территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также ее интеграции в ЕС и НАТО. Они подчеркнули, что сотрудничество между странами важно для стабильности в Черноморском регионе, сдерживания агрессивных действий России и борьбы с гибридными вызовами.
Министры обороны двух стран также подписали Стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое направлено на дальнейшее углубление существующего взаимодействия. Был подписан годовой план двустороннего сотрудничества в сфере обороны.
После встречи Джуаншер Бурчуладзе заявил, что визит министра обороны Румынии в Грузию очень важен, так как «Румыния является особым партнером для Грузии, как в оборонном, так и в политическом направлении, и очень активно участвует в процессах, связанных с интеграцией Грузии в оборонные и другие европейские структуры».
Он также подчеркнул, что «очень активно» обсуждал безопасность Черноморского региона с министром обороны Румынии и наметил «общие планы, которые мы будем совместно реализовывать в ближайшее время».
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