Министерство иностранных дел Грузии заявило 28 сентября, что осуждает «незаконные референдумы», организованные Россией на оккупированных территориях Украины.

«Эти попытки аннексии украинских территорий неприемлемы. Грузия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — написал МИД Грузии в Twitter.

🇬🇪 condemns the illegal referenda staged by 🇷🇺 in the occupied territories of 🇺🇦. These attempts for annexation of Ukraine’s territories are unacceptable. Georgia firmly supports Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.@MFA_Ukraine — MFA of Georgia (@MFAgovge) September 28, 2022

Официального заявления об осуждении «референдумов», проведенных в оккупированных регионах Украины, на сайте МИД Грузии нет.

Ранее, 27 сентября, президент Грузии Саломе Зурабишвили была первой из руководства Грузии, которая осудила «референдумы», проведенные Россией, и призвала власти Грузии «категорически осудить» их.

«Это крайне циничный поступок со стороны России, который совершенно неприемлем для нас, мира и цивилизованных людей», — заявила Саломе Зурабишвили.

Референдумы, проведенные в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье 23-27 сентября, уже осудили официальный Киев и международное сообщество.

Украинские официальные лица заявили, что населению не разрешается покидать оккупированные регионы до окончания «референдума», а вооруженные группы, как сообщается, принуждают людей к участию в них.

Объявлению референдума предшествовало объявление президентом России Владимиром Путиным военной мобилизации 21 сентября. В результате десятки тысяч граждан России пытаются бежать из России, в том числе и в Грузию через КПП «Верхний Ларс».

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