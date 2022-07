საქართველოს პრემიერმინისტრი თურქმენეთს სტუმრობს 

საქართველოს პრემიერმინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი უზბეკეთში ვიზიტის დასრულების შემდეგ 19 ივლისს თურქმენეთში ჩავიდა.

დღეს იგი თურქმენეთის პრეზიდენტს, სერდარ ბერდიმუჰამედოვს შეხვდა და მასთან ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაღრმავებაზე, ერთობლივ პროექტებსა და საქართველოსა და თურქმენეთის სატრანზიტო პოტენციალზე იმსჯელა. შეხვედრაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო აფასებს მჭიდრო პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობას თურქმენეთთან.

Fruitful talks w/🇹🇲's president Serdar Berdimuhamedow. Discussed new opportunities for deepening trade and economic relations. Supporting projects to explore the potential of the 🇬🇪's strategic location in order to achieve mutually beneficial goals was top priority on our agenda! pic.twitter.com/unFDg1c7fS

— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) July 20, 2022